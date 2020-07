Audio en redes sociales anticipó la renuncia del director de Hospital Juárez

MÉRIDA.- En las redes sociales circula desde hace un par de días un audio de una mujer que se identifica como pediatra en el Sistema de Salud de Yucatán, que informa de la saturación de camas disponibles en los hospitales del IMSS Mérida para atender casos de Covid-19.

"Tengan o no tengan espacio, tengan o no personal tienen que dar la atención", dice la mujer al explicar que el gobierno federal ha presionado para que no se niegue la atención a pesar de la saturación.