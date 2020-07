Aumenta la afluencia a los comercios meridanos

Fuerte afluencia regresa la vida al centro de Mérida

La reactivación económica revivió comercial y peatonalmente el primer cuadro de la ciudad, pues todas las calles del Centro registraron movimiento durante el día.

Algunos peatones caminaron en busca de comercios abiertos, otros hicieron largas filas en los paraderos de autobuses y “combis” para ir de un lugar a otro.

Unos más salieron para disfrutar la ciudad en calma, pasear a sus mascotas en los amplios andadores del Paseo de Montejo o para desayunar en alguno de los restaurantes que tienen terraza y aprovecharon la apertura autorizada por el gobierno estatal para trabajar los fines de semana.

Atrás quedaron las calles desoladas del Centro que se vieron cuando comenzó el repunte de los contagios de coronavirus en Mérida, principalmente a mediados de marzo, y en abril y mayo.

Ayer no se vio un Centro “muerto comercialmente”, al contrario, se observó un “Centro vivo” que cada día recupera su habitual dinámica, caos vial y amontonamiento de gente a pesar de la alta incidencia de contagios de coronavirus Covid-19 y los fallecimientos por esta enfermedad.

Sin embargo, todavía hay muchos comercios del Centro que no abren porque no son esenciales, porque todavía no tramitan el permiso en el micrositio reactivación.yucatan.gob.mx, o bien porque ya quebraron y no abrirán por un tiempo más prolongado.

Los alrededores de los mercados Lucas de Gálvez y San Benito tuvieron quizá la mayor concentración de personas durante el día.

Muchos ingresaron al mercado de compras, ya no solo por el acceso que está en la calle 56 donde está el túnel desinfectante y la vigilancia policíaca, sino también por la puerta de la sección de pescados y mariscos y área de comida del segundo piso, que ya tienen entradas propias.

Los locales de la sección conocida como Chetumalito también tuvieron un día ajetreado y eso ocasionó que los “restauranteros” del Tinglado se enfilaran sobre las vallas metálicas para llamar a clientes y ofrecer sus menús, pero sin mucho éxito porque parece que las personas salieron a comprar, no a comer.

Lo distinto que se vio ayer en el primer cuadro de la ciudad, en contraste con los domingos de anteriores vacaciones de verano, es la bajísima ocupación de taxis colectivos y autobuses de la ruta Mérida-Progreso.

Actualmente las playas del vecino puerto están, en teoría, cerradas al público.

Sanción

Ayer mismo, una embarcación de recreo autorizada para transportar a cuatro pasajeros pero que llevaba 10, fue asegurada en Uaymitún por elementos de Vigilancia y Rescate Marítimo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Como parte de las medidas sanitarias de prevención para reducir contagios por Covid-19, en las que la Policía Estatal tiene participación, del yate de 33 pies de eslora se desalojó, a orilla de la playa, a sus 10 ocupantes, entre los que había niños con sus familiares.

Los elementos de la SSP, a bordo de la embarcación oficial número 841, trasladaron el bote de recreo a su base marina, a donde el propietario tuvo que presentarse para los trámites correspondientes. Se le impuso una sanción económica de 43 mil pesos.

El yate “Pichancha” está registrado a nombre del ciudadano Carlos J. M. y en el momento de los hechos tenía al mando al capitán Ángel E. C.

La SSP exhorta a la ciudadanía a acatar las disposiciones de las autoridades para reducir los riesgos de contagios.— Joaquín Orlando Chan Caamal

En ejercicio de sus atribuciones, la SSP continuará la vigilancia por aire, mar y tierra para salvaguardar la integridad física de las personas y para que se cumplan las medidas por la pandemia.