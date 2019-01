Aumentan las plataformas de taxis en Yucatán

Tienen permiso para dar servicio 812 vehículos

Cinco empresas ya tienen registro en Mérida y otras 11 se encuentran en trámites

El sistema de plataformas digitales para prestar el servicio de transporte público se ha popularizado tanto en Mérida que 16 empresas ya solicitaron su registro ante la Dirección de Transporte, informó Aref Miguel Karam Espósitos, director general de la Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey), dependencia que tiene a su cargo la Dirección de Transporte y que en breve será el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut).

El funcionario precisó que cinco plataformas ya están registradas, cumplieron todas las disposiciones y están autorizadas a ofrecer el servicio con 812 vehículos; otras 11 ya solicitaron su registro, pero aún no completan sus expedientes para que pueda empezar la evaluación sobre si procede o no darles el registro.

Las cinco autorizadas son las siguientes: Cabify México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (S. R. L. C. V.), con fecha de constancia de 4 de enero de 2017 y 313 Certificados Vehiculares Titulares (C. V. T.); Big Driver, Sociedad Anónima de Capital Variable (S. A. C. V.), con fecha de constancia de 4 de enero de 2016 y 189 C. V. T.; Technological Ideas & Applications, S. A. C. V., con 63 C. V. T; Tho Service, S. A. C. V., con fecha de constancia de 4 de enero de 2017 y 230 C. V. T., y Corporación de Transporte Tecnológico del Sureste, S. A de C.V., con constancia del 18 de abril de 2017 y 17 C. V. T.— Luis Iván Alpuche Escalante