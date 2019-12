Aumentará el pago de predial, de bóvedas y posiblemente de basura.

“Sí hay aumentos”

Entre las primeras aprobaciones del paquete fiscal para 2020, ayer se incluyeron las reformas de Ley de Hacienda e Ingresos de 105 municipios, incluyendo Mérida, con aumentos en el cobro del impuesto predial, un nuevo gravamen por bóvedas en los cementerios y la libertad del Cabildo meridano para incrementar las tarifas por recolección de basura, entre otras disposiciones.

El único municipio que no envió su proyecto de Ley de Ingresos y la de Hacienda fue el de Tinum, por lo cual se aprobó que para 2020 ejerza su misma ley del presente año, mientras los otros 105 tendrán nuevas leyes. Incluso 97 de esos ayuntamientos incluyen solicitudes de recursos extraordinarios, transferencias y subsidios, para resolver sus problemas de laudos laborales.

Víctor Merari Sánchez Roca, diputado del PAN y presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, explicó que en los últimos años no se han registrado recursos extraordinarios, transferencias o subsidios, “pero de esta manera los alcaldes se defienden de las amenazas de ser destituidos por el problema de los laudos laborales que heredaron de administraciones municipales anteriores”.

El legislador añadió que siete municipios solicitaron autorización para contratar créditos, pero se les negó. Seyé, por ejemplo, pretendía cobrar hasta 500 pesos por información proporcionada en discos DVD o CD, en tanto que Chemax pedía 100 pesos por cada uno.

“Para evitar esos abusos, se estableció cobrar un peso por copia simple, tres pesos por copias certificadas y hasta 10 pesos por proporcionar la información pública solicitada en discos”, dijo Sánchez Roca.

Respecto a la situación del ayuntamiento de Mérida, Alejandro Cuevas Mena, del PRD, expuso en la tribuna que contrario a lo que se ha mencionado, sí se incluyen aumentos de impuestos, incluso se creó un nuevo cobro: el refrendo por bóvedas de los cementerios, “y lo peor es que no existe ley alguna que ordene estos cobros”.

“Podré entender que algunos cobros sean necesarios y hasta podré estar de acuerdo en su necesidad, lo que no me parece es que se apliquen más cobros a los que menos tienen, y menos cuando no se justifican”, dijo.

Para justificar esos aumentos del Ayuntamiento, el panista Sánchez Roca manifestó en la tribuna que los cobros que se hacen en esta ciudad, aún con los aumentos que se están considerando, son mucho menores que en otras ciudades, incluso en poblaciones del interior del Estado, “y se hacen para ser congruentes con los servicios que aquí se prestan”.

Al concluir la sesión Cuevas Mena explicó que en el caso del impuesto predial se incluye un incremento en la tabla de valores catastrales y son los que impactarán en el impuesto predial, pues se establece un aumento de hasta un 4% por los predios con valor de hasta 500 mil pesos, o sea, por ejemplo, de los que pagan menos, aquellos que pagaban 20 pesos, ahora pagarán unos 90 pesos.

De igual forma para aquellos predios con valor superior a los 500 mil pesos —continuó el legislador—, deberán pagar un impuesto de no más de un 10% más de lo que pagó en el año anterior, y esto basados en un artículo transitorio de la Ley de Hacienda del Municipio de 2002, no sobre alguna ley que lo sustente.

El legislador perredista Cuevas Mena agregó que, además, se establece para el caso de las bóvedas en los cementerios, excepto de aquellas cuyos propietarios tienen títulos de perpetuidad, que se deberá pagar 4.5 UMAs por cada año, pero ahora deberán pagar por adelantado tres años, o sea alrededor 1,140 pesos, y además un refrendo de $1,436, para hacer un total de $2,576 cada tres años.

En este caso el perredista también precisó que el cobro del refrendo por las bóvedas, tampoco está sustentado en ley alguna.

Al respecto Sánchez Roca dijo que se trataba más que nada de un ajuste en la redacción por el cobro trianual, y precisó que alrededor del 12% de las bóvedas tienen títulos a perpetuidad y no tendrán que hacer ninguno de estos pagos.— D.D.M.

De un vistazo

Alumbrado y basura

El diputado del PRD Alejandro Cuevas Mena informó que además hay un aumento el 18% por el servicio del alumbrado público, y se le da libertad al Cabildo para que en el momento que lo considere aumente el cobro de cuotas por las concesiones del servicio de recolección de la basura, y en el mismo porcentaje se incrementaría el pago de los usuarios por el manejo de desperdicios sólidos.

“Inventó nuevos cobros”

“O sea, a final de cuentas, y contrario a lo que se ha dicho, el Ayuntamiento de Mérida si aplicará aumentos en sus impuestos, por sus servicios y hasta inventó nuevos cobros”.

