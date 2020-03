Aumentaría el desempleo ante la crisis por el Covid-19

Un fuerte golpe económico

El doctor en economía Luis Foncerrada Pascal, exdirector general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado y actual director de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab, señala que la pandemia del coronavirus Covid-19 desacelerará más la economía mexicana y yucateca, por lo que los gobiernos federal, estatal y municipal deben aplicar los diferentes fondos y esquemas fiscales para apoyar las economías familiares.

Dijo que el gobierno mexicano no tiene fondos específicos para emergencias sanitarias, pero sí hay fondos de programas normales de apoyo a las empresas, un fondo de desastres naturales y uno de compensación por recaudación tributaria baja, los cuales podría usar para mantener la productividad, evitar la caída drástica del empleo y mantener el consumo interno.

“Hasta donde sé, no hay un fondo específico para emergencias sanitarias, pero hay recursos en la Secretaría de Economía para apoyar a las pequeñas y medianas empresas; hay fondos de inversión para proyectos específicos al que pueden acceder los empresarios”, explicó.

“Hay un fondo para catástrofes naturales y otro de compensación de la caída de recaudación tributaria. Sí hay fondos para ayudar; si la pandemia se mantiene o se extiende el gobierno federal debería de echar mano de esos fondos”, indicó.

Se le planteó que legisladores del PRI solicitarán a los tres niveles de gobierno que suspendan temporalmente las declaraciones fiscales, el reemplacamiento vehicular (lo cual ya ocurrió), el pago de Impuesto Sobre la Renta, actos de fiscalización del SAT y la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY) y otras facilidades para que se haga frente a la contingencia sanitaria.

“Eso sería muy positivo mientras se recupera la economía”, dijo el experto financiero. “Hay que hacerlo con responsabilidad para evitar el endeudamiento de las alcaldías o de los estados. Hoy por hoy es una medida que sí hay que considerarla para apoyar a las economías familiares”.

El doctor Foncerrada Pascal detalló el fuerte impacto de esta pandemia en la economía nacional y el riesgo que aumente enormemente el desempleo por la baja productividad, la desaceleración económica o el cierre de negocios por falta de ventas. Sin embargo, dijo que la economía de Yucatán quizá pueda mantener su ritmo de crecimiento, aunque no en el porcentaje de los últimos años.

“En el caso de Yucatán, por supuesto que vamos a ver una reducción de la economía porque ya se cancelaron muchos eventos importantes como el Tianguis Turístico, vamos a sufrir una desaceleración económica”, pronosticó.

“Sin embargo, la economía yucateca ha venido creciendo mejor que la del resto del país; a lo mejor no llegará al 1% pero esperemos que no sea menor a ese porcentaje . Ya veremos qué sucede al final de esta contingencia sanitaria”.

El experto en sistemas financieros, macroeconomía y consultor del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco de México reconoció que la pandemia del coronavirus tiene un impacto muy importante en la economía mundial y del país, y Yucatán no estará aislado de esta afectación porque ahora se aprecia una fuerte interrupción en la vida normal de la economía, se ve una reducción en el consumo en tiendas, restaurantes y en una parte de las actividades que benefician la economía como el turismo.

Señala que todas las actividades económicas se desaceleran enormemente en el país y en el estado y lo que sucede en otros países también afecta indirectamente a la economía. Por ejemplo, en turismo ya no gastarán los visitantes, caerá la demanda de muchos productos, se detendrán las ventas y eso evidentemente generará una reducción en la producción , lo que significa que es muy probable que gente que trabaja de forma temporal o por honorarios sean despedidos, lo que reducirá los ingresos de las familias.

“Es de enorme importancia que México tome medidas como en Francia, Italia y Estados Unidos, donde no solo se inyecta dinero a la economía sino que alivian la situación económica de las familias mediante la reducción o prórroga del pago de impuestos”, dijo.

“En esos países hay transferencias de dinero para los más necesitados”, indicó el experto.— Joaquín Chan

En esos países, añadió, se busca que haya un servicio de buena calidad en el sector salud, el aislamiento de todos para que termine rápidamente esta pandemia. Esa es la manera como se puede reducir el contagio. Entonces, por todo esto por supuesto que hay una afectación en la economía mexicana.

“Ya sabíamos que no íbamos a crecer al 2% como planteó el gobierno federal, las estimaciones más recientes ya andaban en 1% o menos del 1%. Especialistas que participamos en las encuestas del Banco de México dabámos estimaciones al principio de año de un crecimiento de 1.1% a 1.2%, pero ahora es de 0.5%. Ahora con esta pandemia seguramente vamos a perder un trimestre probablemente de marzo, abril y mayo, y mientras se da la recuperación de 8 a 10 semanas, eso implicará que la tasa de crecimiento de México sea de menos de 0.3% o de 0.2% y eso dependiendo que el gobierno tenga un programa de recuperación eficiente que podría generar una tasa positiva de 0.2% o 0.3%, siempre y cuando el gobierno aplique un programa inteligente de reactivación económica”.

Afirmó que si no hubiese este programa de reactivación económica o si se retrasa su aplicación, entonces no habría dudas de que la tasa de crecimiento será negativa. El año pasado fue de menos 0.1% y en este año si no hay esos programas de reactivación económica seria hasta de menos 0.5% negativo. Pero el verdadero problema de esta falta de crecimiento positivo es que no se podrán crear los empleos suficientes y si el año 2019 habían 11.3 millones de desempleados y cerró en 12 millones, es decir, se incrementó en 700,000 desempleados; en este 2020 aumentaría un millón o millón y medio de personas sin un trabajo, sin un ingreso económico, lo que es muy grave para la economía del país.

“Hay una solución rápida y es producir e inducir una inversión privada, pero eso requeriría claras decisiones del presidente de la República y claras definiciones, como certeza jurídica para a la inversión; si no se ve esa estrategia, veremos tasas de crecimiento negativas”.

