Aún continúa el proceso por lío en Las coloradas

Once acusados de incendiar lanchas demandarían

TIZIMÍN.— A casi tres años de la trifulca registrada en Las Coloradas donde incendiaron las lanchas pesqueras al permisionario Pedro Tortuliano Pereira Moo, continúa el proceso legal.

Fue en agosto de 2017 cuando sucedió el enfrentamiento entre pobladores y Pereira Moo luego de que éste trajera a foráneos a trabajar en la temporada del pulpo.

Los vecinos del puerto alegaron que los campechanos no solo venían a sacar pulpo sino a depredar especies en veda.

En medio del alboroto un grupo de personas arremetió contra las embarcaciones de Pereira Moo y las quemó.

Se interpusieron las denuncias por los daños causados y hoy un grupo de vecinos del puerto que han sido demandados levantan la voz pues han sido citados para audiencias en Valladolid por las denuncias.

El lunes, los 11 demandantes tuvieron nueva cita con el juez en Valladolid, pues les piden el pago de más de $600,000 por los daños causados a lanchas, redes, neveras y demás equipos, Constantino Castañeda Gutiérrez, Leonides Estela Kuk Xool, Gladis Margarita Uh García, Francisco Eduardo Martín Chan, Jorge Armando Puga Guerrero, Leila Florencia Soberanis Flores, Noe Azueta Cauich, Jorge Alberto Maldonado Flores, Juan Martín Contreras Celis así como las hermanas Carina Angélica y María del Carmen Chi Zi, aseguran que no tuvieron que ver en aquel siniestro e incluso, tras su audiencia en Valladolid, se presentaron en la Fiscalía de Tizimín con sus testigos para levantar denuncia contra Pedro Pereira pues ha amenazado a la gente si declaran a favor de ellos.

Según creen el permisionario ofrece dinero a gente que no tuvo que ver en el enfrentamiento solo para que declaren a su favor y los inculpen a ellos.

Señalan que llegarán hasta las últimas consecuencias pues no creen justo pagar por algo que no cometieron, además dice que no presentan pruebas que los acusen directamente son solo declaraciones de personas allegadas y que el permisionario está pagando.— Wendy Ucán Chan

Pidieron al gobierno estatal apoyo pues temen por su seguridad y de sus familias en el puerto.