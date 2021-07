Aún en suspenso cargo en tribunal

Podrían fincarse responsabilidades a un funcionario

El pasado jueves venció el plazo que la Constitución otorga al gobierno del Estado para publicar en el Diario Oficial y que entren en vigor los asuntos resueltos en el Poder Legislativo, en este caso el acuerdo para ratificar a César Antuña Aguilar como magistrado presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios.

Sin embargo, ello todavía no se publica y mientras, él no puede reasumir ese cargo.

De acuerdo con información recabada en el Congreso del Estado, el pasado 16 de junio se notificó al Diario Oficial el acuerdo aprobado el día anterior por la mayoría del pleno del Poder Legislativo para que Antuña Aguilar se reincorpore al tribunal citado, pero mientras no se publique no podrá retomar esa presidencia.

Como se ha informado, desde 2019 este tribunal se encuentra acéfalo porque la mayoría del Congreso decidió no ratificar a Antuña Aguilar, por lo cual éste promovió un amparo de la justicia federal, el cual ganó.

El Congreso solicitó su revisión y este año se ratificó la resolución del juez, que ordenó a los diputados reponer el proceso, lo cual se hizo el mes pasado. En esta ocasión se decidió por mayoría que sea ratificado y así se notificó al Diario Oficial para su publicación.

El artículo 38 de la Constitución establece un plazo de 10 días hábiles al Diario Oficial, a partir de que se le notifique, para publicar los asuntos aprobados en el Congreso, a menos que tenga dudas o alguna otra circunstancia, entonces se deberá notificar al Congreso para su debida aclaración o lo que proceda.

En este caso, el plazo venció el jueves pasado y, a decir del diputado priista Luis Borjas Romero, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, el Diario Oficial no le notificó que tuviese alguna duda o documento alguno que pudiera justificar la no publicación de este acuerdo de los legisladores locales, también el afectado podría promover un recurso contra la no publicación.

Aunque no está confirmado, se informó que si en los próximos días no se publica este acuerdo del Congreso del Estado y sigue sin justificación alguna, se podrían fincar responsabilidades al director del Diario Oficial, además que ya no sería necesaria la publicación para que Antuña Aguilar asuma de nuevo la presidencia del Tribunal de los Trabajadores del Estado.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA