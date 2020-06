Aún en veremos

Posponen análisis de solicitudes de deuda de alcaldes

Después de más de dos horas de discusión sobre una propuesta inviable por las solicitudes de crédito de los municipios —por la que incluso se fueron a un receso para platicar en privado—, los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, decidieron retirar de la sesión estos puntos, clausurando por fin, luego de más de tres semanas de iniciada la sesión, y dejarlos para abordar en otra reunión.

En la sesión de ayer en esta comisión se pretendía dictaminar las iniciativas de los ayuntamientos de Mérida, Progreso, Umán y Motul, que solicitan autorización para contratar deudas, que se pondrían a consideración del pleno en el periodo extraordinario convocado para el próximo viernes, pero los diputados no fueron capaces de ponerse de acuerdo ayer, ni siquiera en tiempos para llegar a los dictámenes.

Al reiniciar ayer por novena vez esta sesión a las 11:32 (hora y media después de la hora convocada), cuando Víctor Merari Sánchez Roca, diputado del PAN y presidente de esta comisión, puso a discusión el primer asunto el de Progreso, Milagros Romero Bastarrachea, diputada de Movimiento Ciudadano, propuso que no se dictamine y, en su lugar, se consulte a los alcaldes si no desean cambiar su catálogo de obras a realizar con el crédito, lo cual, más tarde se vio, era inviable.

La legisladora sustento su propuesta en el hecho de que cuando se presentaron estas iniciativas las circunstancias eran diferentes a las de ahora, después de la tormenta que azotó al Estado, y por lo cual las necesidades y prioridades hoy en los municipios pueden ser otras.

Esta fue la primera de alrededor de 20 intervenciones que tuvieron los diputados y legisladoras de distintos partidos, algunos para recordar que en el caso de Mérida recibirán cientos de millones de pesos de la Federación próximamente, por lo cual no es necesario contratar el crédito que pretenden, además de que las necesidades hoy en los municipios son distintas a las que había cuando lo solicitaron, antes de la tormenta “Cristóbal”.

Pocos intervinieron para discutir el asunto de los créditos. Uno fue Alejandro Cuevas Mena, legislador del PRD, quien anticipó que su voto sería en contra porque “cuando está la tormenta no es el momento de tomar decisiones, hay que esperar a que pase para hacerlo con base en daños y afectaciones presentadas, y así no jugamos a ser pitonisos”.

Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de la bancada del PAN, dijo que se falta al respeto a los alcaldes que tuvieron el valor de comparecer y que el presidente Andrés Manuel López Obrador “se cayó del pedestal” al confirmarse que contrajo una deuda por mil millones de pesos, a pesar de declararse en contra del endeudamiento público, lo que calificó como “cuentos chinos”. Al final, se sumó a la propuesta de su colega Milagros Romero.

Marcos Rodríguez Ruz, diputado del PRI, señaló que “el discurso agresivo, con ataques y descalificativos que hace la diputada panista no ayuda a construir un diálogo en busca del consenso, al contrario, degrada el debate”. Agregó a discusión las partidas federales que el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció para municipios como Progreso y, por el contrario, pidió que se trabaje en sacar los dictámenes.

Las intervenciones y discusiones se hicieron tan dispersas y entre señalamientos de sucesos negativos que ocurren en otras partes del país que algunos diputados se perdieron y pidieron les aclaren qué pretendía someter a votación el presidente de la Comisión, como fue el caso de los priistas Rodríguez Ruz y Lila Frías Castillo.

Finalmente Felipe Cervera Hernández, coordinador de la bancada del PRI, les recordó que la ley no permite regresar las iniciativas a los alcaldes como propuso Milagros Romero, “la ley dice que deben ser rechazadas o votadas (también existe la opción de que los alcaldes las retiren), los catálogos de obras además no son vinculatorios, al final los cabildos deciden a qué se destinan los créditos, y si lo que se pretende es no discutir en esta sesión los dictámenes, es tan sencillo como solo irse a un receso”.

Finalmente el presidente de la Comisión, Víctor Merari, ya no sometió ninguna propuesta a votación y optó por decretar otro receso a las 13:45 horas para discutir el asunto en privado.

Al concluir la sesión Sánchez Roca dijo que no se volvió a tocar lo de los préstamos porque en la reunión privada se acordó retirarlo de la sesión y dejarlo para continuar su discusión en otra sesión, que seguramente ya no será esta semana y no hay fecha de convocatoria.— DAVID DOMÍNGUEZ M.

Propuesta Señalamientos

Felipe Cervera señaló que era inviable una propuesta de la diputada Milagros Romero.

“Se les ha señalado”

Al señalarle que todo ese tiempo perdido se pudo evitar con el apoyo de la Secretaría General del Congreso, que debe conocer los procedimientos y sacar del error a los diputados por lo que se discutía, el diputado dijo que se le han hecho los señalamientos al presidente (de esa comisión, Víctor Merari) y demás legisladores, pero no les hacen caso, “creen que solo se los decimos para perjudicarlos”.

Ya no mencionan el tema

Finalmente a las 14:35 se reanudó por décima ocasión la sesión, para solamente aprobar las reformas a la Ley de Hacienda, que estaban pendientes, y ya ni se mencionó el tema de los créditos solicitados.