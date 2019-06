Aún firme la seguridad

No afectará baja al presupuesto en partidas federales

A pesar de que la Federación redujo $56 millones al presupuesto en seguridad para Yucatán, esto no afectará los programas que se aplican, gracias a que el Estado no sólo no afectó sus partidas este año, sino aumentó los recursos económicos en seguridad, afirmó ayer Carlos Pacheco Medina, al ser ratificado como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

En la misma sesión de este consejo, el gobernador Mauricio Vila Dosal reiteró que “este grupo (el consejo) que hemos instalado es un trabajo inédito pues no se había hecho antes. Ya tuvimos la visita de personal de la Secretaría de Gobernación para constatar lo que se está realizando, porque es un proyecto que les gustaría extender a nivel nacional”.

Por más de dos horas y media (de las 10:30 a las 13 horas) se realizó en el Centro de Convenciones Siglo XXI la 35a. Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, que encabeza el gobernador e integran los titulares de las corporaciones policiacas —federal y estatal—, y de las Fuerzas Armadas en la entidad, líderes empresariales, alcaldes y funcionarios relacionados con la seguridad del Estado.

Entrevistado al concluir la reunión del consejo, Pacheco Medina señaló que en la reunión, además de que lo ratificaron como secretario ejecutivo del Consejo, se informó a los miembros y se aprobaron las inversiones de los Fondos de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), que serán aplicados para continuar trabajando en mantener la tranquilidad que caracteriza al estado.

Reducciones

Informó que este año se registró una reducción de alrededor de $50 millones en estos fondos de la federación; en el FASP, de 238 millones que se destinó a Yucatán en 2018, para este año solo destinaron 215 millones, así como del Fortaseg, que pasó de $120 millones a $87 millones para este año.

El funcionario manifestó que por fortuna esta reducción de los fondos federales no afectará los planes y programas de seguridad en Yucatán este año, porque el gobierno del Estado, por el contrario, en vez de reducir su presupuesto como a las demás dependencias, a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), además le asignó un aumento considerable.

En el Consejo se informó que entre el Estado y la Federación se realiza este año una inversión conjunta mayor a los $215.6 millones para los Fondos de Aportaciones para la Seguridad Pública y en el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad se destinaron recursos por 87.5 millones de pesos.

El gobernador dijo que con esto se impulsan importantes acciones en favor de la seguridad en el estado y confirmó que la SSP fue de las dos únicas dependencias que percibieron un incremento en su presupuesto, es decir, $400 millones adicionales, lo que se ve reflejado en las 353 patrullas entregadas y en la incorporación de 300 nuevos agentes a la corporación.

Asimismo, el mandatario recordó que para respaldar a los policías yucatecos recientemente anunció una serie de beneficios para los hijos de los elementos, como las becas del 100% para que estudien en universidades particulares; mientras que quienes decidan estudiar en la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) quedarán exentos de pagar las cuotas de inscripción y un apoyo económico de $2,600 bimestrales para los hijos de policías que estén realizando sus estudios de educación superior, de manera que se completen los esfuerzos realizados por la Federación en la materia.

Se informó que también se abordaron temas como fortalecer el trabajo de coordinación entre las corporaciones policíacas e instituciones de procuración e impartición de justicia, así como mantener una estrecha colaboración con presidentes municipales, cámaras empresariales y sociedad civil para prevenir y combatir el delito.

El gobernador resaltó la labor conjunta que todas las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia desarrollan a través del Grupo Multidisciplinario de Justicia, el cual es considerado por autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) como un modelo a replicar en el país para el combate a la impunidad, al grado de que vienen a conocerlo y saber cómo funciona.

“Quiero aprovechar este momento para agradecerle a nuestras fuerzas armadas, a la Policía Federal, por todo el apoyo que siempre nos han brindado, por el gran trabajo que siempre hemos estado realizando y por supuesto al Poder Judicial por el Grupo Multidisciplinario de Justicia, mediante el cual combatimos la impunidad y que es algo que no se está haciendo en otra parte del país”, añadió.

En la sesión también se presentaron los resultados del trabajo que realiza el Grupo Multidisciplinario de Justicia, en el cual colaboran de manera coordinada la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Poder Judicial, para dar un seguimiento a los casos de quienes cometen alguna falta o delito, desde el momento de su detención hasta la sentencia, en su caso; por lo que se prevé que este trabajo sea replicado en otros estados de la República.— David Domínguez Massa

