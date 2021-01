Aún no cumplen

Activistas acusan a magistrados de dilatar un fallo

Ya pasaron 20 días de que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) ordenó a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado (TEEY) que resuelva, a la brevedad, la controversia sobre paridad de género sustantiva que demandan las representantes de Agenda de las Mujeres para la Igualdad Sustantiva (Amisy) y Académicas de Yucatán, María Eugenia Núñez Zapata y Gina Villagómez Valdés, pero no han cumplido.

Las promoventes denunciaron ayer que los magistrados electorales estatales Fernando Bolio Vales, Lissette Cetz Canché y Javier Valdez Morales dilatan a propósito la sentencia que ordenó el Trife para permitir que avance el calendario electoral que ya está en marcha, a fin de que l os partidos políticos nombren a sus candidatos de acuerdo con sus intereses de grupo, políticos y económicos, y prevalezcan los principios inversos que aprobó el Consejo General del Iepac para dejar fuera del alcance de las candidatas mujeres a 15 municipios grandes.

La doctora Villagómez Valdés señaló que el rechazo del tribunal electoral estatal a la impugnación que hicieron el 4 de diciembre pasado contra los Lineamientos para el Cumplimiento del Principio de Paridad de Género en el registro de candidaturas del proceso electoral de junio próximo fue porque los magistrados sabían que revertirían su fallo en el Trife.

No cree que aquellos no estén capacitados porque eso sería muy grave por la responsabilidad que tienen, no cree que desconozcan los juicios de derechos ciudadanos, más bien, considera que desecharon la impugnación (por no presentar copia del INE) porque sabían que se los iban a rechazar. Y con ello darían más tiempo que avance el calendario electoral, lo que demuestra, dice, que los magistrados tienen compromisos con los partidos políticos y protegen al Iepac.

“Los magistrados saben que los partidos políticos los van a presionar si no privilegian, al igual que el Iepac, la competitividad por encima del principio poblacional y principio étnico que es el derecho fundamental de la paridad”, explicó. “No puede ser el interés partidista de competitividad el factor fundamental en la asignación de candidaturas. El Iepac estableció lineamientos donde primero está la competitividad y eso ocasionó que nos escamotearan tres poblaciones grandes. Lo que estamos luchando es que se respete el principio de población porque es aquí donde se refleja la simulación en la asignación de candidaturas, asignan a las mujeres municipios pequeños y con poco manejo de recursos y poco poder”.

Gina Villagómez y María Eugenia Núñez hablaron del poder político regional que hay en distritos electorales del Estado que define candidaturas violando los principios de paridad de género, la etnia indígena y la Ley 3 de 3 para posicionar a políticos que tienen intereses en obtener beneficios en obras de construcción, en la venta de tierras, en proyectos grandes en el interior del Estado y por ello bloquean a las mujeres que aspiran a la alcaldía o las colocan en regidurías para que no manejen los destinos del municipio.

Quienes manejan los poderes regionales recurren al tráfico de influencias, están detrás de negocios ilícitos, presionan a los presidentes de partidos y los partidos presionan a las instancias electorales como el Iepac y el tribunal electoral, como se está viendo ahora. Incluso, recordaron una respuesta de la presidenta del Iepac (María de Lourdes Rosas Moya) que en su momento dijo que ellos estaban para que los partidos ganaran elecciones, anteponiendo el interés de los partidos sobre el interés de los ciudadanos.

“El Iepac está para defender la democracia del estado, está para aplicar la ley sobre los principios fundamentales y derechos. En síntesis, a todas luces se ve que el Iepac respondió a los intereses de los partidos y el tribunal lo protege”, señaló la dirigente de Académicas de Yucatán. “Esto explica por qué el tribunal desechó nuestra impugnación por un elemento no necesario. Los magistrados se pusieron la soga al cuello y demostrando dos cosas: que desconocen la ley, lo cual es muy grave, que hay un interés de dilatar la resolución y tienen desconocimiento de la perspectiva de género, que es aún más grave, porque ya se aplica en todo el país como el 50% de candidaturas a la gubernatura para las mujeres, la aplicación de la Ley 3 de 3 que obliga a no postular a políticos agresores”.

“Aquí en Yucatán, que es un estado sumamente democrático, las propias autoridades electorales están bloqueando los derechos auténticos ciudadanos para favorecer los intereses de los partidos políticos”, recalcó la doctora Villagómez. “Ya pasaron 20 días del fallo del Trife y no hemos tenido una respuesta del tribunal electoral estatal. Hacemos un llamado enérgico a los magistrados para que den una respuesta porque si seguimos esta lucha en las diferentes instancias, van a tener que retroceder el proceso electoral. Es evidente que ellos quieren dilatar este juicio para que el calendario electoral vaya avanzando y continúe el proselitismo que ya se está dando en todo el estado”.

La maestra Núñez Zapata dijo que hay una confabulación de las instituciones electorales con los intereses partidistas en esta elección, ya realizan un análisis jurídico de las resoluciones de los magistrados del TEEY porque está documentado que tienen criterios diferentes en casos de violencia política, violencia institucional, violencia de género en las denuncias de las síndicas de Kanasín, Maní y Chichimilá, los cuales son iguales, pero con sentencias diferentes, y ahora demuestran que velan por los intereses de los partidos, lo que genera más dudas de su trabajo profesional y ético.

No descartan en denunciar a los magistrados por violencia institucional o promover un juicio político contra ellos por sus sentencias controversiales.

La maestra Núñez describió el poder regional de algunos políticos que se nota más en el distrito 11 local y distrito 1 federal y en Maní y Kanasín. En el distrito 11, que debe de ser para una mujer, el PRI bloquea la reelección de la diputada María Teresa Moisés, que tiene todos los méritos, y de la noche a la mañana el alcalde de Cuncunul, Eusebio Vázquez, surgió como aspirante, pero éste condiciona que su esposa sea candidata a la alcaldía.— Joaquín Chan Caamal

En el distrito 1 federal que debe de ser para la etnia indígena se postuló el empresario Liborio Vidal Aguilar por el PAN, de modo que usurpa un lugar. En Maní y Kanasín apoyan a agresores políticos.

Las tres activistas se presentaron a las 10 de la mañana a las oficinas del Tribunal Electoral para entregar un escrito donde exigen pronta respuesta y para verificar el estrado si había alguna notificación del juicio JDC-010/2020, pero no hubo nada. Instalaron una mesita con tres sillas, que llevó Núñez Zapata, a la entrada y hablaron del tema.

Cuando La maestra Núñez Zapata y Rita Farjat bajaron de la camioneta en que llegaron, salió el presidente del TEEY, Bolio Vales, las saludó de lejos y arrancó su automóvil que estaba en la cochera y se fue del lugar. Después de la rueda de prensa regresó a su trabajo.

