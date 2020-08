Aún no habrá matrimonios

El Registro Civil tampoco estará corrigiendo actas

Por cuestión de la pandemia, el Registro Civil aún no está programando matrimonios civiles ni correcciones en actas de nacimiento.

De hecho, los enlaces y las correcciones que se han realizado en últimas fechas son los que ya estaban programados antes del 23 de marzo, cuando el gobierno del Estado ordenó la suspensión de actividades por la pandemia de Covid-19.

Los únicos trámites que no se suspendieron fueron los registros de nacimientos y defunciones.

Actualmente todas las oficinas del Registro Civil de Mérida y el interior del estado están abiertas, pero con ciertas restricciones.

Los matrimonios y las correcciones administrativas que ya estaban programados solo se pueden realizar en la Oficialía No. 1, en la calle 65 entre 64 y 66 del Centro.

En las demás oficialías, así como todas de los municipios, se sigue operando para registros de nacimiento y se tramitan copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción. El primero tiene un costo de $70 y los demás $84, según se informa en el portal del gobierno del Estado.

En la ciudad están abiertas la USE Chuburná, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde y sábados de 8 a 1; USE Villa Palmira, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde; USE City Center, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 10 a 2; y USE Exprés Plaza Canek, de lunes a sábado de 2 de la tarde a 8 de la noche.

También el USE Exprés Situr (Avenida Reforma) de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde; USE Exprés Plaza Santos Sur (Avenida 86 Sur), de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 9 a 1, y la ventanilla única de Plaza Las Américas, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde.— Iván Canul Ek

Antes de salir

Se recomienda a las personas que vayan a realizar algún trámite, llamen al 930-31-50 primero para que se les oriente y acudan al lugar adecuado.

En línea

En el caso de la obtención de actas, uno de los servicios que más utiliza la gente, se pide a la población acudir a la USE y a las ventanillas únicas, o bien realizar el trámite desde el portal gob.mx, aunque en este caso el costo del acta de nacimiento es de $175.