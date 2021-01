Aún no hay definición sobre cómo se hará el Carnaval de Mérida

El Ayuntamiento está en plena planeación y definición sobre cómo realizará el tradicional Carnaval de Mérida de este año, sin poner en riesgo a la población de un probable contagio de coronavirus Covid-19, en virtud de que suspendió el festejo popular en su formato original.

El viernes 8 pasado, el alcalde Renán Barrera Concha declaró al Diario que en este año no se realizará el Carnaval en el formato acostumbrado, en el cual asistía aproximadamente un millón de personas, sino que sería algo simbólico y significativo, sin eventos masivos. Quizá sería algo similar como el formato de la alborada por el 479 aniversario de la fundación de la ciudad, con una transmisión virtual, dijo en aquella ocasión.

La Comuna informó ayer que todavía no hay una definición sobre cómo será el Carnaval 2021 y cuando quede listo el programa lo informará el alcalde.

La suspensión de la fiesta carnavalesca en Mérida, que se realiza en las instalaciones de la Feria de Xmatkuil desde 2014, genera dudas en el sector privado si deben o no considerar o conceder el martes 16 de febrero, día de la “batalla de flores”, como inhábil y de asueto, como se acostumbra desde hace décadas en Yucatán, o cancelarlo porque no habrá motivo para la suspensión de labores.

La Coparmex Mérida deja esta decisión a criterio de los patrones, pero el gobierno del Estado incluyó en su calendario de días inhábiles de este año la suspensión de labores el 16 de febrero en respeto a las tradiciones del Estado.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas del Estado, Jervis García Vázquez, informó que el martes 16 de febrero será inhábil para los burócratas estatales porque así lo calendarizó la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno del Estado.

En el caso de los municipios, cada administración decidirá si da el día o no.

En un oficio que firma la secretaria de Administración, Olga Rosas Moya, se informa de los días inhábiles y de descanso para 2021, los cuales están sustentados en el Código de la Administración Pública, la Ley Federal del Trabajo, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios, la Ley de Actos y Procedimientos y las condiciones generales de trabajo para los trabajadores sindicalizados al servicio del Poder Judicial.

Feriados

Los días inhábiles para las oficinas públicas del gobierno estatal son las siguientes: viernes 1 de enero por año nuevo, lunes 1 de febrero por aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lunes 15 de marzo por aniversario del nacimiento de Benito Juárez, sábado 1 de mayo por el Día del Trabajo, miércoles 5 de mayo por aniversario de la Batalla de Puebla, jueves 16 de septiembre por aniversario del inicio de lucha por la independencia de México, lunes 15 de noviembre por aniversario de la Revolución Mexicana, sábado 18 de diciembre aniversario de la Promulgación de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, y sábado 25 de diciembre por Navidad.

Además de esos días oficiales de descanso, la Secretaría de Administración y Finanzas también considera días inhábiles, por respeto y para conservar las tradiciones del Estado, el martes de Carnaval que este año cae 16 de febrero, viernes 2 de abril por Viernes Santo, y martes 2 de noviembre por Día de Muertos.

El sector privado

Se pidió la opinión del sector privado si mantendrán como día feriado el Martes de Carnaval, a pesar de que no habrá ese festejo.

El presidente de la Coparmex Mérida, Fernando Ponce Díaz, respondió lo siguiente: “Oficialmente hablando, el martes de carnaval no es un día inhábil dentro de los contemplados en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, todos sabemos que aquí en Yucatán, por tradición, siempre se ha considerado como inhábil en muchas empresas y en el sector educativo. Es una costumbre de hace muchos años otorgarlo, aunque en el caso del sector privado siempre es optativo hacerlo y no es una obligación”.

“Si bien es cierto que entiendo que el objetivo de que siempre se haya otorgado es para que las familias puedan asistir al llamado Desfile de Martes de Carnaval, es un hecho que miles nunca asisten y no obstante disfrutan el día para realizar otras actividades en familia como en cualquier otro día inhábil. Este año, al no haber Carnaval me parece que debe ser decisión de cada empresa si lo otorga o no”, añadió.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial y de la Canacintra, Alberto Abraham Xacur, manifestó:

“La prestación que dan empresas yucatecas a sus trabajadores de considerar como día feriado el Martes de Carnaval es voluntaria, ya que no es obligatorio por ley y se hace para que los colaboradores puedan disfrutar y participar en las actividades propias del día. Al suspenderse este año los eventos del Carnaval por motivos de la pandemia, no hay motivo para dar el día feriado. Sin embargo, sabemos que en algunas empresas está plasmado dentro del contrato colectivo como una presentación para los empleados. Le pedimos a quienes den el día libre le sugieran a sus trabajadores no participar en eventos masivos que puedan poner en peligro su salud y la de sus familias”.

El subsecretario de Trabajo de la Secretaría de Fomento Económico, Agustín Menéndez Reyes, dijo que el martes de Carnaval no está contemplado como día inhábil conforme a la Ley Federal de Trabajo y enlistó los días oficiales que establece dicha ley laboral.— Joaquín Chan Caamal

