Aún no hay quejas

Agremiados de la CTM y CROC reciben aguinaldo

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, no solo los trabajadores sindicalizados, sino todos los que prestan sus servicios a una persona o patrón tienen el derecho los primeros y la obligación los segundos al pago de una gratificación de fin de año; es decir, el aguinaldo, que debe ser de al menos lo correspondiente al salario de 15 días que perciban, coincidieron en señalar líderes sindicales en Yucatán.

Mario Tránsito Chan Chan, secretario general de la Federación de Trabajadores de Yucatán (FTY-CTM), manifestó que para empezar en el caso de su central todos los sindicatos por contratos cumplieron: “No tenemos hasta el momento reportes de incumplimiento, y en nuestros contratos muchos no son solo por el mínimo de 15 días que marca la ley, sino que hay donde se les paga más”.

El líder obrero recordó que en el caso de su central obrera se aglutinan sindicatos importantes de grandes empresas, como los de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), embotelladoras, Bimbo y otras grandes industrias donde sus trabajadores gozan de prestaciones por encima de lo que marcan las leyes, como en este caso del aguinaldo, y la mayoría recibe más de 15 días.

Chan Chan precisó que aunque por ahora los reportes son que todos cumplieron en tiempo y forma, pues no hay informes de que a algún sindicato no pagara, no descartan que algunos todavía puedan estar peleando este derecho porque no es exclusivo para los sindicalizados, sino para todos los trabajadores, a despecho de que no estén afiliados a organizaciones obreras.

El cetemista reiteró que en el caso de quienes aún no reciben el aguinaldo, pueden acudir a las autoridades laborales a presentar una denuncia, y en la CTM estarán pendientes para apoyarlos en sus exigencias a fin de que les cumplan este derecho que tienen por ley.

Pedro Oxté Conrado, líder de la Federación de Revolucionaria de Obreros y Campesinos de Yucatán (Frocy-CROC), declaró que en Yucatán ese organismo reúne a más de 30,000 trabajadores de diferentes sindicatos y agrupaciones que ya recibieron el pago del aguinaldo correspondiente a este año. “No tenemos hasta hoy quejas por el incumplimiento de este derecho, eso quiere decir que, como cada año, los empresarios le cumplieron a sus trabajadores”.

Al igual que el líder cetemista, el de la CROC local también ofreció su apoyo a quienes aún no les hayan cubierto este derecho que marca la ley, a fin de asesorarlos y acompañarlos en las demandas por las cuales pueden exigir el cumplimiento de esta obligación patronal.— David Dominguez Massa

A tiempo

En Yucatán más de 80,000 obreros recibieron a tiempo el pago de los aguinaldos.

Derecho

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos.

Parte proporcional

Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste, agrega el artículo mencionado de la norma federal vigente.

Síguenos en Google Noticias