Aún no reciben una respuesta los proveedores audiovisuales

Piden una mesa de diálogo con el gobierno estatal

Economía

La Unión de Proveedores Audiovisuales de Yucatán (UPAY) aún no tiene respuesta del gobierno estatal a la demanda de reanudación de actividades este año, informó su presidente, Miguel de Jesús Ku López.

El 29 de enero pasado, como publicamos, los integrantes de la Unión de Proveedores realizaron una primera marcha en Paseo de Montejo, donde expusieron su difícil situación porque llevan más de 300 días sin trabajar por la pandemia.

Ellos alegaron que no piden el regreso a lo normal, sino la oportunidad de adaptarse a la nueva realidad de la pandemia. Al no tener una fecha certera de reactivación en este sector, dijeron, la lluvia de cancelaciones de eventos no se detiene.

Entrevistado, Ku López informó que desde el día de la marcha hasta ayer no tenían respuesta alguna ni convocatoria a un diálogo con la autoridad estatal. Incluso, urge una mesa de diálogo entre el gobierno y la UPAY porque surgieron rumores de que quienes no obtuvieron su certificado de buenas prácticas en 2020 tendrán que pagarlo y sufragar los viáticos de los verificadores de empresas privadas.— Joaquín Chan Caamal