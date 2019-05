Aún sin pistas del paradero del conductor de una plataforma

Familiares siguen la búsqueda, piden apoyo al gobierno

Siguen las investigaciones para dar con el paradero de Edgar Armando González Meneses, chofer de una plataforma de transporte público; la familia dice que dicha plataforma les ha negado información.

María Uc dijo que su sobrino dio un servicio el viernes 3 de mayo y que desde ese entonces ya no se supo más de él. Según dice, el teléfono de su pariente registró que su última posición fue en Tixkokob, hasta donde la familia se trasladó para recorrer toda la zona.

En el lugar y sus al rededores no encontraron nada, ni el vehículo ni a González Meneses, por lo que la desesperación está llegando a la familia, la cual ya elaboró carteles y los difunde en varias partes de la ciudad y en algunos municipios.

Sobre las plataformas en las que trabajaba, DIDI les dijo que González Meneses se dio de baja desde el pasado 1 de mayo y que por eso no sabían del servicio que hizo el viernes; por su parte, en la plataforma In Drive no les han dado ninguna información; han insistido pero les dicen que no saben nada.

La familia dijo que Edgar Armando es una persona tranquila y que según saben no tiene problemas con nadie; es soltero y tiene 27 años, no tiene vicios y está dedicado al trabajo y a su casa, por lo que solicitan el apoyo del gobierno para que su familiar aparezca.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Yucatán informó que sigue con las investigaciones para dar con el paradero de González Meneses; asimismo, la dependencia también informó que ya está la ficha de búsqueda para que todas las autoridades colaboren en su localización.— Ernesto Pinzón Franco