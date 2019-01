Aunque aparatosos, ningún herido grave

Dos accidentes, uno por la lluvia y otro por descuido

La lluvia matutina de ayer fue causa de un accidente de tránsito en la avenida Mérida 2000 en su cruce con la avenida Jacinto Canek, donde un camión de carga patinó en el pavimento mojado y chocó con un auto estacionado.

Por la Mérida 2000, rumbo al norte, iba un camión de carga; al llegar a la avenida Canek, el chofer intentó doblar a la izquierda, pero las llantas patinaron y el conductor perdió el control.

—Venía por la avenida, vi que cambió el semáforo al ámbar y traté de frenar, pero no se detuvo el camión. No venía rápido, frenaba, y frenaba, y frenaba y nada —dijo el chofer de la unidad al perito de Tránsito.

El camión, entonces, chocó de frente con un auto marca Toyota tipo Camry estacionado en el sentido opuesto; es decir, de sur a norte.

Los daños no fueron de consideración y las partes ya habían arreglado un acuerdo para el pago de los daños por medio de las aseguradoras. Sin embargo, la póliza del vehículo responsable no estaba pagada; por tanto, el seguro no respondería.

El perito de Tránsito que llegó a tomar conocimiento les indicó a los conductores que en caso de que no llegaran a un arreglo, ambos serían turnados a la Fiscalía General del Estado.

Volcadura

De nuevo un mototaxi se vio involucrado en un aparatoso accidente de tránsito, ahora el vehículo ligero se volcó en el fraccionamiento Fidel Velázquez cuando daba una vuelta en “U” y fue embestido por un taxi.

El mototaxi estaba estacionado sobre la calle 16 entre 59 y 61 del fraccionamiento ya mencionado; en un momento el conductor puso en marcha el vehículo e hizo una maniobra de vuelta en “U”, pero sin la debida precaución.

A media calle, el mototaxi fue impactado por un taxi de la empresa Econotaxi; se proyectó varios metros hacia adelante y volcó sobre su lado izquierdo.

El conductor resultó con algunos golpes y fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja, pero no requirió traslado al hospital.

Con la ayuda de sus compañeros de trabajo, pidió ayuda a su aseguradora y ésta respondería por los daños ocasionados al taxi.— Gabriel Chan Uicab