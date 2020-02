Autocrítica del PRI: necesario regresar al activismo... casa por casa

Reflexión del PRI con el objetivo de recuperar espacios

El activismo tiene que regresar a la gente, ir casa por casa para reconquistar a los priistas, atender causas ciudadanas y sociales desde las presidencias municipales, y escoger a los candidatos a alcaldes que quiera el pueblo, son parte de la fórmula que plantea el PRI para recuperar espacios políticos.

También consideran que es necesario impedir que grupos o liderazgos impongan candidatos y depurar “de una vez” a priistas que tienen un pie en el PRI y otro en otros partidos, por conveniencia.

Lo anterior se planteó en un desayuno convocado ayer por el profesor Rubén Calderón Cecilio, y que tuvo como invitados especiales al senador Jorge Carlos Ramírez Marín y al presidente estatal del PRI, Francisco Torres Rivas.

Un grupo de 30 alcaldes, exalcaldes, líderes de sindicatos, jóvenes y priistas de convicción respondió a la convocatoria en el salón privado del restaurante “Algo Diferente”, propiedad de Víctor Ojeda Castro, donde tuvo lugar la reflexión priista y la inyección de ánimo para reagrupar al partido.

Reyna Marlene Catzín Cih, munícipe de Maxcanú, apuntaló la idea del activismo al compartir por qué ha sido alcaldesa seis veces en su municipio: “gracias a la cercanía con la gente, la ayuda que se da a los ciudadanos para que resuelvan desde pequeños hasta mayores problemas, la atención personal a quien lo necesita y las gestorías para mejorar el pueblo y sus comisarías”.

“Hoy antes de venir, me informaron que murió una persona en su casa en una comisaría; mandé a ver a la familia, compré una caja (ataúd) y cuando llegue iré a ver en qué más puedo ayudar”.— Joaquín Chan Caamal

PRI Reunión de análisis

Ramírez Marín celebra que los priistas equivocados salgan del clóset y por fin dejen al PRI.

Cambio en la sociedad

“Desde antes no pertenecían por convicción al partido y no trabajan para el PRI. Por otro lado, lo que urge es hacer política cercana a la gente y no esperar las campañas, pues la sociedad ha cambiado”.

Síguenos en Google Noticias