Autoriza el INAH reparar la barda de la iglesia de Santa Lucía

Su director dice que la solicitud la recibió el martes

El Centro INAH Yucatán autoriza la reconstrucción en la iglesia de Santa Lucía

El director general del Centro INAH Yucatán, Eduardo López Calzada, informó que el instituto ya autorizó la reconstrucción de la barda atrial de la iglesia de Santa Lucía que se dañó hace más de un mes por la caída de un árbol tras una turbonada.

Vía telefónica, informó que apenas el martes el INAH recibió la solicitud formal para la reparación de la estructura, aunque no descartó que alguien haya acudido antes para pedir informes.

Todas las solicitudes tienen un orden y un requisito mínimo indispensable: un documento libre donde uno solicita y describe lo que hará, y anexar fotografías, un plano de ubicación y los documentos que acreditan la potestad del bien, explicó.

Acerca de los señalamientos que hizo el rector de la iglesia de Santa Lucía y que publicamos el sábado 3, el funcionario dijo que le extraña pues el INAH se reúne regularmente cada dos meses con el obispo auxiliar Pedro Mena Díaz, quien lleva todos los requerimientos hechos por los párrocos o rectores de las iglesias de Yucatán y en los que tendría injerencia el instituto.— Iván Canul EK

“Nos extraña un poco (lo que dice el padre de Santa Lucía). Nos sé si conozca el acuerdo o no, pero lo cierto es que manda una gente, luego otra, luego un gestor, luego aduce que no se le ha atendido”, indicó el funcionario, quien también aclaró que en el instituto no hay nadie con el apellido Bojórquez.

El director del INAH habló del señalamiento de monseñor Manuel Vargas Góngora.

