Avala líder de la Coparmex plan del aeropuerto

Detrás de la propuesta

José Antonio Loret de Mola Gómory, presidente de la Coparmex Mérida, reconoció ayer que es uno de los inversionistas que propusieron al gobierno federal el plan de reubicar el aeropuerto internacional fuera de la ciudad, pero se negó a identificar a los otros.

“Estamos a favor de cualquier obra de infraestructura, ya sea pública o privada, que contribuya a detonar el desarrollo social y económico de nuestro estado”, agregó.

Además, “siempre y cuando se apegue a la legalidad, al respeto, al medio ambiente, se haga con total transparencia, esté claramente justificada y sobre todo traiga un beneficio integral para los yucatecos”.

Entrevistado en el Palacio de Gobierno poco antes de que el gobernador Mauricio Vila Dosal anunciara nuevas inversiones privadas locales, nacionales y extranjeras para Yucatán —de lo que informamos en nota aparte—, el líder empresarial recordó que tenía terrenos en el lugar a donde podría trasladarse el aeropuerto.

“Lo dije hace tres semanas, fui muy claro y transparente, fui el primero en decir que teníamos propiedades en esa zona”, recordó.

A su decir, hay opiniones sobre este proyecto del gobierno federal y del estatal, y que el sector privado también realiza propuestas en ese sentido.

El presidente de la Concanaco —José Manuel López Campos— dijo que se necesita saber qué empresarios propusieron el proyecto, ¿usted qué opina?, le preguntó una reportera.

“Me parece fantástico”, respondió Loret de Mola Gómory. “El aeropuerto es un posible proyecto que está en construcción, esperemos que el gobierno federal y el estatal se pongan de acuerdo para que podamos empezar a dialogar del tema”.

“Qué bueno que la sociedad se interese y participe, ese es uno de los objetivos que desde la Coparmex siempre hemos promovido el diálogo, la socialización, la transparencia, la rendición de cuentas, la verdad de cara a la sociedad”, añadió.

¿Usted es uno de los empresarios que promovió esto, que presentó esto como indicó (Gustavo) Jiménez Pons (titular del Fonatur)?, pregunto el Diario.

“Sí, señor”, respondió.

¿Quiénes son los otros empresarios que presentaron el proyecto?

“Yo hablo por mí”, agregó el líder empresarial.

Ante la insistencia de los reporteros sobre sus terrenos donde estaría el nuevo aeropuerto, indicó:

“Se manifestó hace más de tres semanas que tenemos propiedades en la zona que se refirieron y que en su momento, si el proyecto está validado, si es realizable, si la sociedad yucateca está de acuerdo con que se realice, si las cuestiones técnicas están definidas, haremos, como empresarios, nuestro mayor esfuerzo para cubrir los requisitos y participar”.

“Hace tres semanas fuimos muy claros y transparentes demostrando congruencia institucional empresarial y personal. Tenemos unos terrenos en esa zona, si revisan mis declaraciones de hace tres semanas, fue muy clara”.

“Estamos interesados en participar en el proyecto y al momento en que el proyecto sea real, tenga viabilidad, esté aceptada por la sociedad, y en su conjunto el gobierno federal y estatal estén claros en que le conviene al Estado y al país, en ese sentido haremos lo que podamos como empresarios para hacer una propuesta y se tome en cuenta”, enfatizó.

Para dar por terminada la entrevista, el empresario expresó: “Por el momento no prefiero hacer más comentarios al respecto, por respeto, prudencia y coherencia con lo que he manifestado, gracias”.

Michel Salum Francis, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Mérida, dijo que por ahora no ve la necesidad de reubicar el aeropuerto.

Tampoco conoce de algún grupo empresarial que lo haya solicitado al gobierno federal, como aseguró el titular de Fonatur.

Salum Francis dijo que el aeropuerto de Mérida cuenta con muchas ventajas en comparación con otros de la República, tiene dos pistas, no está saturado y tiene terreno suficiente para ampliar más terminales si se requiriera.

Sobre ese mismo tema el empresario José Antonio Chapur Zahoul, presidente del Grupo Palace Resorts, señaló que aunque no es de su rama, si se trata del desarrollo del estado analizaría la propuesta de reubicación del aeropuerto.— David Domínguez Massa / Luis Alpuche Escalante / Joaquín Chan Caamal

Proyecto Mérida

Michel Salum Francis, dirigente de la Canacome, trató el tema de reubicar el aeropuerto.

Desconcertados

El empresario indicó que la noticia de su posible reubicación, que se dio en Quintana Roo, ha sido una más de las que causan desconcierto en este gobierno federal, ya que se ha mencionado que algunos empresarios se mostraron a favor, pero no hay nada en concreto y mucho menos una ubicación específica.

No es prioritario

Si el gobierno federal piensa invertir en ese proyecto después de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México y tras reducir los presupuestos de los estados, las dependencias y sobre todo hospitales argumentando que no hay dinero, y después de escuchar que no hay presupuesto para construir el Tren Maya… ¿De dónde sacarán para algo así que no se necesita? En Yucatán hay prioridades mucho más importantes que construir otro aeropuerto”.