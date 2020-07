Avalan cambio peatonal

“Falta difusión” a ampliación en la zona de mercados

La ampliación del área de banquetas en la zona del mercado, que el Ayuntamiento de Mérida realizó para privilegiar y mejorar la movilidad urbana en espacios destinados al comercio esencial, fue bien vista por los ciudadanos a pesar de que muchos aún no la utilizan.

“Todo lo que hace el gobierno está bien hecho, ¿pero sabes quién no lo hace?, la gente. Es más, en lo personal no sabía para qué sirve”, reconoció Julio Osorio refiriéndose a las franjas peatonales pintadas frente al Portal de Granos.

La ampliación de las aceras (que abarcan toda la calle 56 entre 65 y 67 del Centro) y la reducción de un carril vehicular forman parte de una intervención en la infraestructura vial a fin de reforzar las medidas de salud públicas adoptadas ante la pandemia del Covid-19, como publicamos ayer.

Pese al confinamiento, esa área registra una importante afluencia de personas que diariamente se dirigen a sus trabajos o acuden a comprar alimentos o medicamentos. Con la obra se busca que se respeten las medidas sanitarias, principalmente la sana distancia.

En un recorrido por el lugar se vio que la mayoría de las personas aún no se acostumbra a utilizar el espacio ampliado (marcado con franjas amarillas) y prefiere las aceras sin importar si hay mucha o poca gente transitando en ella.

“Creo que hace falta más difusión. No hay una campaña que le diga a la gente para qué sirve. Así como hay gente repartiendo gel, que le digan a la gente que puede caminar en las franjas”, sugirió Julio Osorio.

A su decir, se sorprendió al llegar en la mañana a su negocio y ver las franjas pintadas. “Vi ese pedacito (el área destinada para descarga), me estacioné y el policía me comentó que era peatonal, le dije que no sabía, que solo venía a mi negocio y no me iba a quedar”.

Julio indicó que, como él, muchos aún no tienen claro cuál es el uso. “La gente piensa que es para que no se puedan estacionar (vehículos), por eso creo que falta una campaña de difusión en Facebook, en el Diario o la radio”.

“El único obstáculo que vemos es qué pasará cuando vengan las camionetas de descarga. ¿Dónde se van a estacionar?’”.

A Eunice Briceño también le pareció bien la obra. “Creo que en las horas pico, como a las 12 del día que es cuando está pasando la gente, es cuando más va a ayudar que la gente guarde su sana distancia y haya menos amontonamiento”.

Y es que, dijo, a pesar de la cuarentena hay muchas personas transitando en el Centro. “A las 12 ves pasar a un montón, aunque a las 3 y 4 ya deja de haber gente”.

Eunice, quien también desconocía la función de las franjas, señaló que la medida evitará que muchos vehículos se estacionen enfrente del Portal de Granos.

La intervención se realizó bajo la coordinación de la Policía meridana y del Instituto Municipal de Planeación con el objetivo de ofrecer espacios más seguros para peatones y vehículos en esas áreas.

Además de la ampliación del área correspondiente a las banquetas, se delimitaron nuevos pasos peatonales.— Iván Canul Ek