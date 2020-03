Avalan decisión

Padres temen las afectaciones si se cierran guarderías

“A muchas mamás nos ayuda porque trabajamos y no nos suspendieron el trabajo. Si las cierran (las estancias), ¿dónde dejo a mis hijos? Mis tíos a veces me apoyan en traerlos. Si se cierra ni pensarlo”, comenta Cristina May, madre de tres niños al referirse a la decisión de la guardería de su hijo de no suspender labores.

La mujer, quien trabaja como despachadora de gasolina, no quiere ni pensar qué haría en caso de que cierren las estancias. “

A Nelly Guevara también le parecen excelentes los filtros sanitarios en las estancias que no suspendieron sus labores. “Tengo el apoyo de mi mamá y mi suegra, pero ellas también trabajan y sí nos afectaría bastante porque no tenemos dónde dejarlos”.

La entrevistada admite que se vería en la necesidad de contratar a alguien, “pero con todo lo que está pasando, no es fácil dejárselos a una persona ajena”.

Es el mismo caso de Rodrigo Soto Casanova, quien está consciente que el cierre le afectaría al 100%. “Mis actividades son en la calle, de 9 de la mañana a 11 de la noche, en dado caso tendría que contratar a una cuidadora, con el riesgo de saber si lo cuidará bien o no”.

Respecto a las medidas que está tomando la guardería ante la contingencia, considera que son excelentes.

“Creo que es muy importante darle la seriedad. Para mí todo esto es bueno porque crea seguridad en el aspecto de que estoy seguro que el niño estará bien. Y que no cierren está magnífico porque quienes trabajamos no tenemos dónde dejar a los niños”.— Iván Canul EK

Estancias para los niños

En medio de la pandemia por el coronavirus, las guarderías del IMSS continúan operando.

Apoyo a los padres

En un comunicado, el instituto anunció que las 1,417 guarderías que operan en todo el país, donde en promedio atienden a 243,000 menores de 43 días de nacidos a cuatros años de edad, continuarán abiertas porque son una prestación para las madres y padres que trabajan.

Prevención

Sin embargo, expuso, se reforzarán las medidas de vigilancia y realizarán cinco recorridos diarios para detectar a niños que pudiesen estar enfermos. Estas medidas ya se aplican en esos centros.

Respaldo

Dichas acciones, así como el hecho de que las guarderías sigan abiertas, han sido bien vistas por los padres de familia.

Síguenos en Google Noticias