“Avanza a un buen ritmo”

El gobernador: Ya llegamos al millón de vacunas

El gobernador Mauricio Vila Dosal afirmó que en la última semana se ve cierta estabilidad de la pandemia del coronavirus Covid-19, por lo que mantiene la fecha del regreso a las clases presenciales en Yucatán para agosto o principios de septiembre.

“Nosotros anunciamos que el regreso a clases en Yucatán sería en agosto o a principios de septiembre, como lo determine la Secretaría de Educación Pública, por el momento mantenemos esa fecha”, manifestó en rueda de prensa en el Hospital Regional Militar.

Recordó que el gobierno estatal realiza una inversión de $70 millones para la preparación del regreso a las clases presenciales. Con esos recursos realizará reparaciones en casi todas las escuelas públicas de educación básica, generalmente para asegurar que las escuelas tengan energía eléctrica, agua potable, baños funcionando, y para dotarlas de todos los insumos de limpieza para la desinfección de los edificios escolares y la protección del personal y de los alumnos con la aplicación de gel antibacterial.

“Es importante recordar que durante los últimos 6 o 7 días tuvimos cierta estabilidad en la pandemia”, dijo. “Los ingresos hospitalarios se mantienen entre 300 y 320, esperamos que con el avance en la vacunación, que se está dando en estos momentos, estaremos en mejores condiciones. Mientras tanto, es importantísimo que todos nos cuidemos, utilicemos el cubrebocas, la sana distancia y las medidas de higiene”.

Respecto a la campaña de vacunación, Vila Dosal afirmó que Yucatán es el tercer estado de la República que más vacunas ha aplicado per cápita en todo el país. Hizo un reconocimiento a todos los yucatecos, al trabajo y esfuerzo coordinado de los gobiernos federal, estatal y municipal, de las fuerzas armadas, la Marina y de todas las instituciones de salud y educativas que participan en este operativo.

“La mejor forma de ayudar para que esta pandemia termine es vacunándonos”, indicó. “La vacuna es totalmente segura, no hay una sola persona que haya sufrido alguna reacción de cuidado en todo el estado. ¡Ya llegamos al millón de vacunas aplicadas!”

Relató que él se vacunó a las 5 de la tarde del miércoles pasado, como publicó en su red social. Le aplicaron la primera dosis y afortunadamente, dijo, no tuvo ninguna reacción, no tuvo calentura ni dolor de cabeza. Al día siguiente, el jueves, en la mañana realizó su rutina de ejercicios y sólo sintió un dolor mínimo en el brazo donde recibió la pinchada.

En estos momentos se aplican vacunas a los grupos de edades de 50 a 59 años y 40 a 49 años y la buena noticia es que esta campaña avanza rápido y sigue llegando dotaciones de vacunas para el Estado. Incluso, es probable que en julio empiece la aplicación de la vacuna para las personas de 30 a 39 años de edad y en los meses siguientes a los otros rangos de edades hasta que llegue al de los 12 años, con lo cual finalizará la campaña nacional de vacunación contra el Covid.

En su turno, el doctor Mauricio Sauri Vivas, secretario de Salud estatal, reconoció que personas que recibieron la primera dosis de vacuna han contraído el coronavirus porque no esperan que desarrolle los anticuerpos.

Después de la primera aplicación deben esperar 28 días para que haya cierta inmunidad de hasta del 60% y luego de la segunda dosis deben esperar otros 28 días para que alcance el 98% o 86%, dependiendo de la efectividad de la marca de la vacuna.

“Si no esperan ese tiempo es como si no tuviesen la vacuna”, señaló el doctor Sauri. “Es importante que la gente se siga cuidando, use cubrebocas, lavado de manos y la sana distancia”.

En su visita al Hospital Regional Militar, el gobernador estuvo acompañado del general Homero Mendoza, comandante de la X Región Militar; del general Óscar Lozano Ávila, jefe de Estado Mayor de la X Región Militar; del representante del coordinador estatal de la campaña de vacunación, capitán Carlos Gómez Montes de Oca, quien viajó a Ciudad de México, y del doctor Sauri Vivas.

Municipios

Por otra parte, la SSY informó que a partir del lunes 28 próximo arrancará la aplicación de primeras dosis contra el coronavirus de las personas de entre 40 a 49 años en 63 municipios.

La dependencia estatal informó que para la vacunación con primera dosis de las personas de ese grupo de la población en dichas demarcaciones se destinará un total de 66,942 vacunas de la farmacéutica AstraZeneca.—Joaquín Chan Caamal

La administración de estas primeras dosis se efectuará en las unidades médicas de la SSY y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en los mencionados municipios, se indicó.

Las vacunas serán aplicadas a la población que ha sido previamente registrada y seleccionada por medio de las plataformas del gobierno federal, por lo que la Federación tiene a su cargo la planificación y los protocolos de esta vacunación y el gobierno estatal estará apoyando con estas tareas.

Por ello, el gobierno del Estado invita a los habitantes de estos 63 municipios que están en este rango de edad y que todavía no se han registrado en la plataforma federal mivacuna.salud.gob.mx, a hacerlo lo más pronto posible para ser considerados en el proceso, además de acudir el día que se les corresponda y evitar aglomeraciones.

Se recomienda a la población lo siguiente:

-Identificar el día y el lugar donde le corresponde vacunarse.

-Si te llega un mensaje de texto, respeta las indicaciones.

-No es necesario llegar con horas de anticipación.

-Tomar los medicamentos como de costumbre.

-Tomar alimentos antes de acudir a la cita.

-Usar ropa cómoda y de manga corta.

Testimonio

“Estoy muy contenta porque la vacuna nos brinda tranquilidad”, indicó Margarita Euán Echeverría, quien recibió su segunda dosis en el Hospital Militar Regional de Especialidades de Mérida.

Temor

La vecina de Jardines de Nueva Mulsay, de 52 años de edad, pidió a la gente perder el miedo a vacunarse, ya que es una protección de gran ayuda para todos.

Todos

“Es importante que creamos en la vacuna, es lo que tenemos que hacer todos para que pronto se acabe esta pandemia”, apuntó.