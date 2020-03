Avanza el censo del Inegi, a pesar de la contingencia

El conteo, en la recta final

El Censo de Población y Vivienda 2020 continúa su desarrollo en Yucatán sin visos de una suspensión por la contingencia del coronavirus Covid-19, por lo que terminará como está programado, del 2 al 27 de marzo.

Falta una semana para la conclusión de esta encuesta que aplica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la entrevistadora Elisa Campos Conde ya cumplió más del 90% de las 375 viviendas que le asignaron en las 15 manzanas de la colonia Miraflores. Sólo le falta algunas viviendas para censar toda las 15 manzanas, pero en el 10% de los casos no localizó en una primera vuelta a los propietarios de las casas, por lo que deberá regresar a los lugares pendientes en esta recta final del Censo 2020.

Camina bajo el fuerte sol calle por calle, toca rejas o grita “buenos días”, “buenas tardes” para atraer la atención de los dueños de la casa y aplicar su encuesta. Cuando empezó su trabajo el 2 de marzo fue un inicio difícil porque muchas veces no halló a nadie en las viviendas donde golpeaba o la persona sentía desconfianza porque aparentemente no estaba informada que sería el Censo de Población y Vivienda en este mes y en algunos casos le dijeron “vuelve otro día”.

Pero la cuarentena forzada por el coronavirus hizo que su trabajo se facilitara porque ahora en casi todas las casas que visita hay gente adulta, hay mayor aceptación a la encuesta y ha tenido la suerte de que le obsequien un vaso con agua fresca o un refresco para que mitigue la sed.

“Nuestra meta de trabajo diario es censar 40 viviendas y hasta un mínimo de 20”, señaló la entrevistadora del Inegi. “Al día recorro varias calles para aplicar las encuestas y de 20 casas que visitaba, en 10 no había nadie, por lo que tenía que regresar o investigar con los vecinos a qué hora está la familia. Hubo ocasiones donde fui tres veces en distintos horarios y no estaba la persona que habita el predio, por lo que tengo que regresar de nuevo. Ahora de 20 casas que visito, en 3 o 5 no hay nadie, es decir, hay más gente en su casa y creo que es por el problema del coronavirus”.

En su andar por la colonia Miraflores se ha topado con personas que no quieren abrir su casa ni responder la encuesta porque les entra la duda de que no usen las desaparecidas encuestas de papel, sino que ahora los datos se capturan directo en un teléfono móvil especial. También le han pegado tremendo susto los perros guardianes de las casas que de la nada salen y se abalanzan sobre ella, pero contiene el ataque las rejas protectoras del predio. Ha visto tortugas, pavorreal, perros xolotzcuintles, iguanos y otros animales domésticos en las casas, también se percata que en muchas viviendas viven varias personas y hay gente de la tercera edad que vive sola, hay gente buena y platicadora y eso hace más interesante su trabajo. Ella cubre un horario laboral de 8 de la mañana a 9 de la noche, todos los días.

La entrevistadora además dijo que no han recibido ninguna orden de que suspendan el censo, en su opinión no va a ocurrir porque está por finalizar, hay un avance de más del 90% y también se aplican otras encuestas en períodos de dos semanas de diferencia sobre economía, seguridad y albergues de asistencia social.

Precisamente la aplicación de otras encuestas paralelas al Censo de Población confunde a los propietarios o propietarias de las viviendas porque cuando informa que es del censo, le responden “ya pasó el Inegi”, “ya me entrevistaron”. Entonces, ella debe de explicar que se trata de otra encuesta diferente.

“Estamos en la última semana del Censo de Población y no creo que lo suspendan por el coronavirus”, señaló.

Cada entrevistadora del Inegi tiene un área asignada para su trabajo y no puede salir de esa jurisdicción sin permiso del supervisor porque el dispositivo móvil tiene integrado un GPS donde monitorean su desplazamiento, el supervisor llama cada determinado tiempo para saber si está bien, si tiene algún problema y autorizan su horario de comida. — Joaquín Chan Caamal

A raíz de las medidas sanitarias por el Covid-19, el Inegi las capacitó para que extremen sus medidas de higiene, que no tengan contacto con su entrevistado, que no entren a las casas, que tengan una distancia de más de un metro y que siempre se identifiquen plenamente.

