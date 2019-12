Avanza con lentitud la iniciativa de “muerte civil”

Ya aprobaron 27 cabildos yucatecos esa dura sanción

A un mes y medio de someter a consulta de los 106 ayuntamientos del Estado las reformas constitucionales para que se aplique en Yucatán la “muerte civil” a funcionarios que incurran en actos de corrupción, sólo 27 alcaldes ya lo pusieron a consideración de su Cabildo, incluyendo el de Mérida, y todos ellos votaron a favor de que sí se aplique esa sanción.

En su gran mayoría las votaciones fueron por unanimidad.

Solo en los municipios de Tzucacab y Celestún sus regidores se dividieron a la hora de votar, y aunque algunos se opusieron en la aplicación de esta medida, al final fueron minoría y se terminó aprobando.

Como informamos, el Congreso del Estado aprobó en noviembre pasado, a propuesta de las diputadas Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea, de Movimiento Ciudadano, que se hagan reformas a la Constitución del Estado para que se inhabilite y hasta se le aplique la “muerte civil”, de modo que no vuelva a ocupar cargos públicos, todo aquel servidor público al que se sorprenda y compruebe que cometió faltas administrativas serias y hechos de corrupción.

Por tratarse de reformas constitucionales, que además atañen a los funcionarios municipales, porque también se les aplicaría a ellos, en estos casos la ley establece que se debe poner a consideración de los cabildos, y sólo si la mayoría de éstos lo aprueban, entonces se aplicarían estos cambios con fuertes sanciones.

En el Congreso del Estado se informó ayer que precisamente se encuentran ya en este proceso de consulta a los municipios, desde enero pasado, y cada ayuntamiento dispone de hasta tres meses de plazo, a partir de cuándo se le notificó, para ponerlo a consideración del Cabildo.

De acuerdo con estos tiempos establecidos en la ley —añadieron en el Congreso—, los ayuntamientos tienen hasta febrero próximo para decidir si aprueban o no estas reformas constitucionales. Si se acabara el plazo y no sesionaran los regidores, entonces se consideraría, para quienes no sesionaron, que es porque están de acuerdo y lo aprueban.

Se indicó en el Legislativo que hasta el viernes pasado los ayuntamientos que ya reportaron haber puesto a consideración estas reformas y que fueron aprobadas por sus respectivos cabildos son los siguientes: Ucú, Chicxulub Pueblo, Celestún, Sinanché, Valladolid, Quintana Roo, Telchac Puerto, Suma de Hidalgo, Panabá, Dzemul, Cuncunul, Tepakán, Mocochá, Chikindzonot, Tixméhuac, San Felipe, Cuzamá, Tahmek, Teya, Yaxcabá, Maxcanú, Bokobá, Hocabá, Telchac Pueblo, Temozón y Tzucacab.

A estos 26 municipios que ya reportaron al Congreso del Estado haber aprobado las reformas, se le suma también el Ayuntamiento de Mérida, que apenas la semana pasada, en su última sesión de Cabildo de este año, también lo aprobaron sus regidores por unanimidad.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

De acuerdo con apreciaciones del Congreso del Estado, se espera que los demás municipios mantengan esta misma tendencia de aprobar la aplicación de la “muerte civil” en Yucatán, para castigar la corrupción, y de ser así esto entraría en vigor a principios del próximo año.

