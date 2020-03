Avanza propuesta en beneficio de mayahablantes

En favor del adulto mayor

En el Congreso estatal se aprobó ayer, por unanimidad, la iniciativa de reformas a la Ley de Salud del Estado, en la que se considera, como una de sus principales disposiciones, ya no otorgar licencias provisionales a establecimientos que ya tengan una licencia permanente, por ejemplo, aquellos negocios que gestionan permisos provisionales para instalarse una temporada breve en otras partes o en ferias.

También por unanimidad se aprobaron las reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución del Estado, para que se realicen todas las acciones necesarias orientadas a lograr el derecho a una vida digna de las personas adultas mayores, que tengan acceso a los servicios de salud, alimentación, cultura, protección de su patrimonio, igualdad de condiciones para desempeñar un trabajo, asistencia y seguridad social e igualdad de oportunidades.

Siempre por unanimidad los diputados aprobaron las reformas al Código de Administración Pública de Yucatán (CAPY), para hacer obligatoria la existencia de personal mayahablante debidamente capacitado en las áreas de primer contacto, información, orientación y atención ciudadana, que explique y proporcione datos de todos los programas y acciones que requieran los interesados.

Al pedir el voto a favor de esta iniciativa, Luis Hermelindo Loeza Pacheco, diputado de Morena, consideró que “esta iniciativa es un gran paso en la búsqueda de la igualdad entre personas indígenas, y de las que no lo son, pues permite que se garantice el derecho a la información y el efectivo acceso a los servicios públicos que brinda el Estado”.

El legislador, quien inició su discurso en maya, añadió que las personas indígenas difícilmente tienen los medios para venir desde su localidad a esta ciudad cuando requieren de algún servicio público, y aunado a eso la situación se les complica aún más al llegar y encontrarse con que la persona que los atiende no es competente para al menos orientarlos, empezando porque no los entienden, no hablan maya y ellos no hablan español.— David Domínguez Massa

Aprobada

Se aprobó hacer obligatoria la presencia de personal que hable maya en el gobierno.

Garantía de atención

El diputado morenista Luis Hermelindo Loeza Pacheco consideró que el Estado debe garantizar la debida atención a la población indígena, empezando por poder entenderlos en su lengua materna y, puedan ejercer sus derechos y acceder a los servicios públicos como cualquier ciudadano, sin distinción alguna.

Síguenos en Google Noticias