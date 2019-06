Ayuda en caso de amenazas

Relanzamiento de la “Línea Mujer” contra la violencia

Con el fin de enfrentar y erradicar la violencia hacia las mujeres, el Ayuntamiento realizó el relanzamiento de la “Línea Mujer”, antes llamada “Línea Rosa”, a la que las mujeres que atraviesan por alguna situación de violencia pueden llamar ante una emergencia o bien para recibir atención telefónica especializada.

La Línea de Emergencia del Ayuntamiento de Mérida para las mujeres se creó el 9 de octubre de 2017, y este 2019 cambió de nombre a “Línea Mujer”, como parte de una petición de diferentes asociaciones civiles para minimizar el impacto que causan los estereotipos de género, remplazando la palabra “rosa” por la palabra “mujer”, expresó Fabiola García Magaña, directora del Instituto Municipal de la Mujer.

Detalló que el objetivo de la “Línea Mujer” es brindar atención telefónica especializada y de emergencia a todas las mujeres del municipio y sus comisarías que estén atravesando alguna situación de violencia; con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de su seguridad física y emocional.

El relanzamiento de la citada línea telefónica fue presidido por el alcalde Renán Barrera Concha, quien dijo que hay violencia de muchos tipos, la física, que es la más evidente, pero también psicológica, económica y hasta institucional cuando se recortan los presupuestos, por ejemplo, para programas que buscan el bienestar de la mujer y su familia.

Dio algunos datos sobre la incidencia de acoso sexual callejero que se registra en el 48.14% de los casos en espacios públicos abiertos; el 32.09% en la vía pública, el 11.11% en el transporte público y el 6.17% en lugares públicos cerrados.

Puntualizó que los incidentes con mayor porcentaje de acoso callejero en Mérida son: 30% silbidos u otros sonidos, 29% miradas lascivas, 19% insinuaciones verbales, 8% acercamiento corporal inapropiado y 7% persecución.

En el evento se dio a conocer que la “Línea Mujer” está disponible las 24 horas del día los 365 días del año y la atención abarca intervenciones en crisis, contención emocional, brindar información acerca de la violencia contra las mujeres, auxilios policíacos y vinculaciones interinstitucionales.

El número telefónico gratuito sin costo para llamadas de emergencia es el 01 800455 7672 o bien el 9230973.

Un total de 1514 mujeres han descargado la aplicación “Línea Mujer” en los sistemas operativos Android y iOS. — IRIS CEBALLOS ALVARADO

Una de las mejoras que se hizo al programa es que entre el personal especializado que responde la solicitud de emergencia se cuenta con una operadora maya hablante, lo que permite ampliar los servicios a mujeres de comisarías o de otros sectores de Mérida que no hablan español o que tienen como primera lengua el maya.

Aunque la “Línea Mujer” es municipal se reciben llamadas no sólo de la ciudad de Mérida, sino de sus comisarías e incluso han canalizado acciones de apoyo y orientación a mujeres de otros municipios de Yucatán como: Conkal, Dzindzantún, Tecoh, Progreso, Tzucacab, Hunucmá, Kanasín y Umán, así como de otras ciudades del país como Acapulco, Cuernavaca, Ciudad Juárez, San Miguel Atenco, Guanajuato, Michoacán, Sinaloa, Campeche y el Estado de México.

Otra mejora que acompaña al relanzamiento de “Línea Mujer” es que se optimizó la plataforma alternativa por medio de una aplicación móvil para la realización de llamadas de emergencia para mayor seguridad y protección a la mujer.

Destaca entre las mejoras que ahora el mensaje de texto es gratuito, antes tenía un costo con la desventaja de que, si la usuaria no tenía un saldo, su mensaje de asistencia no se podía enviar. Ahora, aunque no cuenten con saldo, la solicitud se envía gracias a que se trabaja con un software propio del Ayuntamiento.

También ahora la usuaria tiene la opción de que en automático aparece la solicitud de activar su ubicación desde donde envía su mensaje solicitando ayuda, lo que antes no se registraba.

En el evento se contó con la presencia de Ana Gabriela Aguilar Ruiz, regidora de la Comisión de Igualdad, Ligia Vera Gamboa, representante del Instituto de Estudios Superiores de la Sexualidad y Nidia Conde Mena, usuaria que recibió apoyo del Instituto Municipal de la Mujer.

Datos

El relanzamiento de la “Línea Mujer” se efectuó en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, que se celebra el día 25 de cada mes, pues el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres.

La línea telefónica de atención a mujeres es uno de los programas del Instituto Municipal de la Mujer.

Esa dependencia tiene tres sedes en la ciudad: San Cristóbal, Poniente y Sur, donde atienden entre 300 y 350 mujeres al mes en cada una de estas sedes, lo que significa atención a entre 900 y más de mil mujeres por mes.

Cifras: De octubre de 2017 a mayo de 2019 la ahora llamada “Línea Mujer” recibió:

1,127 llamadas registradas

1,651 acciones derivadas de estas solicitudes

422 correspondientes a emergencias.

Los teléfonos de “Línea Mujer” son: 01 800455 7672 (número de emergencia sin costo) y 9230973