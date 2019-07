Ayudar tocando en gremios, parte de su felicidad

Música para la gente

Herminia Canul García es oficinista, pero en sus ratos libres (y cuando es necesario) no duda en tocar el tontón en la charanga de Colitos.

El tontón, explica, es también conocido como tambor mayor y aprendió a tocarlo hace cinco años motivada por algunos familiares que forman parte de la agrupación.

Herminia confiesa que aprender a ejecutar el instrumento no es difícil, “solo es cuestión de tener las ganas de aprender, pero a mí me llevó tiempo. Me lo mostraban y se me olvidaba cómo encontrarle el ritmo”.

Para el manejo del tontón “hay que saber el compás y la melodía del saxofón, además que tiene sus tiempos, si no los aprendes no lo puedes tocar”.

A medida que la invitaron a tocar en varios eventos mejoró con el instrumento, así como domina el pandero (que le sirve para los pasos dobles y dianas) y el güiro o rascabuche (para las jaranas y cumbias).

Herminia cuenta que gracias a la banda ha hecho cosas que no hubiera imaginado hacer, por ejemplo, tocar en procesiones religiosas y amenizar vaquerías, bodas o fiestas de XV años.

En el caso de los gremios, dice que se siente hermoso tocar por las calles. “Es una tradición con la que nací y crecí, se siente muy hermoso recorrer las calles llevando alegría y festejando al patrono de cada lugar, es emotivo ver a la gente feliz”.

Una de las fiestas que no se pierde es la bajada del Cristo de la Transfiguración en la iglesia de Colitos, en parte porque Colitos es socio, cada año acude con su charanga a tocar.

Además de gremios, Herminia se ha ido de gira con la banda a Tlaxcal, Oaxaca, Campeche y Champotón, entre otros lugares. También acompañó a Colitos al homenaje que se le rindió el año pasado por sus 50 años de llevar música a niños, jóvenes y adultos.

Por si fuera poco, participó como parte del staff en la película que se hizo sobre el músico.

“Me encargaba de que el vestuario esté bien, que no falte nada… prácticamente veía la administración”, dice Herminia, quien también es embajadora en Yucatán de la Fraternidad Ceapraj Internacional, un centro de estudios y prácticas jurídicas.— Iván Canul Ek

Experiencia

Herminia Canul García toca el tontón, o tambor mayor, con la charanga de Colitos en Mérida.

Colaboradora

La entrevistada señala que la labor de la Fraternidad Ceapraj es ayudar a gente que lo necesita, principalmente mujeres y niños en estado de indefensión. “En 2011 me dieron la oportunidad de ser la embajadora, y aquí estamos trabajando y visitando municipios”.

Con gusto

“Todo lo que hago me gusta”, dice Herminia, tras recalcar que así como disfruta ayudar, le gusta mucho la música y por eso, cuando se necesita un integrante en la banda no duda en alzar la mano para tocar. Ha ido de gira a Oaxaca, Campeche y otros sitios.