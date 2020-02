Ayudaría a salvar vidas una reforma

Respaldo a una iniciativa sobre la violencia familiar

Es un paso importante que se apruebe una iniciativa como la propuesta en el Congreso para que aunque las mujeres otorguen el perdón, la denuncia por violencia familiar siga su curso, consideró Adelaida Salas Salazar, representante en Yucatán de Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y representante legal de “Ni Una Más”, A.C.

Si se aprueba la iniciativa sería una manera de salvar vidas, señaló, ya que la violencia familiar suele ser recurrente.

Sería una forma en que la justicia llegue y no dependa de las mujeres, que no saben cómo afrontar estos casos, no tienen la asesoría legal o no están empoderadas, dijo.

Comentó que sobre todo las mujeres del medio rural o en situaciones vulnerables son las que desconocen totalmente cómo llevar los procesos de violencia familiar y se ven forzadas a otorgar el perdón, pero si se aprueba la iniciativa eso cambiará, pues la denuncia seguiría su curso. “Ojalá que se apruebe, así avanzaríamos un poco”.

La iniciativa fue turnada a comisiones del Congreso del Estado en el inicio de actividades del segundo periodo ordinario de la LXII Legislatura local, como informamos el domingo pasado.

Fueron las diputadas de Movimiento Ciudadano Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea quienes presentaron la iniciativa, que busca modificar el Código Penal para que en el caso de las denuncias por delitos de violencia intrafamiliar ya no haya desistimiento por parte de las víctimas, y se castigue al denunciado de comprobarse los hechos de violencia familiar.— Iris Ceballos Alvarado

La iniciativa contempla también el caso de violencia familiar contra menores de edad, bajo los mismos términos.

Artículo 115

El sábado pasado se turnó a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado la iniciativa presentada por las diputadas de Movimiento Ciudadano para reformar el artículo 115 del Código Penal del Estado, que se refiere a los delitos de violencia familiar.

Propuesta

Propone que ya no se extinga la acción penal, aun cuando se otorgue el perdón.

Síguenos en Google Noticias