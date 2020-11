Trabaja el “Club del Urdido” para tener más alcance

Aprender a urdir hamacas en casa y de manera segura es la alternativa que un grupo de mujeres de la colonia Petcanché encontraron para ayudar a la economía familiar ante la crisis económica por la pandemia.

Echando mano de su entusiasmo y creatividad, estas artesanas no solo elaboran la hamaca tradicional en diversos tamaños y colores, sino también tejen vistosas piezas para muñecas y mascotas, con lo que aumentan las posibilidades de comercialización e ingresos, se indica en un comunicado.

Argimira Esperanza, aprendió a urdir hamacas de su madre; es un conocimiento que ha pasado de generación en generación dentro de su familia.

Hace algunos años llegó a contar con 30 alumnas, pero ante la situación económica que las familias padecen por la pandemia, decidió retomar actividades y motivó a las mujeres de su colonia a que aprendan el oficio.

“Ayudo a mis vecinas para que se superen y consigan unos centavos para ellas y sus familias”, dice Argimira.

En una visita, a la casa de la meridana, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín constató la labor y el talento de estas emprendedoras.

Durante la charla explicaron que el “Club del Urdido”, como bautizaron al proyecto, podría incrementar su producción y número de alumnas; sin embargo, al contar con recursos limitados esto no ha podido llevarse al cabo.

Preservación

Tras reconocer esta iniciativa como un medio no solo para generar ingresos, sino también para preservar las tradiciones, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín ofreció su apoyo para que el proyecto pueda expandirse.

El vicepresidente del Senado anunció la entrega de bastidores e insumos para el tejido de productos que no solo sirven para complementar el ingreso familiar, también son ejemplo de superación y resiliencia ante los desafíos que la contingencia sanitaria trajo a las familias.

Pandemia

“Es importante que obtengan ingresos, pero es más importante su salud. El Covid-19 no ha parado, así que no deben relajar las medidas de prevención. Me parece muy bien que trabajen en casa, así no se exponen ni exponen a los demás. Cuentan con todo mi apoyo”, subrayó Ramírez Marín.

Para el político, los proyectos que involucran la generación de ingresos, la reconstrucción del tejido social, el talento y la solidaridad no solo deben apoyarse, deben presumirse porque son reflejo de los principios y el espíritu yucateco.