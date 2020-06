Ayuntamiento: Sin fecha para reabrir parques

Busca evitar las concentraciones

En el inicio de junio, de acuerdo al semáforo de contagios, en el que Yucatán está en color rojo, a todo aquel lugar que pueda representar una concentración masiva de más de 50 personas aún no se le indica cuando podría abrir, señaló José Luis Martínez Semerena, director del Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida.

“En el caso de los parques no hay fecha de apertura”, indicó el funcionario. “Eso aplicará para todos los espacios públicos”.

Por otra parte, actividades como el “Paseo de las Ánimas” ya no se realizarían como están acostumbrados, pues tendrían posibles cambios por la contingencia sanitaria y ya están pensando en adecuaciones, apuntó.

Martínez Semerena añadió que estas adecuaciones no solo son para este evento sino para otras actividades, como “La Noche Blanca”.

Otras actividades que se ha considerado adecuar son las festividades por la Navidad, dijo Martínez Semerena.

El funcionario añadió que el Carnaval de Mérida tendría que reajustarse y cambiar en su dinámica porque ese evento concentra un número importante de personas. “El alcalde Renán Barrera Concha ha dicho que hasta que no se tenga una vacuna o se tenga un control de la enfermedad no se puede exponer a la gente. Hasta que no haya un tratamiento confirmado que pueda al final de cuentas disminuir el número de personas que lleguen a ocupar las camas hospitalarias, seguiremos con esta misma rutina evitando las concentraciones masivas”, expuso el director de Desarrollo Social.

José Luis Martínez comentó que es posible que los mercados abran en 15 días y reiteró que las direcciones del Ayuntamiento están funcionando.

Suspensión Eventos

Los eventos municipales que generan concentración de gente siguen suspendidos.

Trámites

José Luis Martínez Semerena comentó que para el Ayuntamiento será importante comenzar a habilitar poco a poco el tema de los servicios y trámites que la gente, independientemente que los pueda hacer en línea como permisos de construcción, opta por realizarlos de forma presencial.