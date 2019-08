Otras anomalías

Ayuntamientos relacionados con empresa fantasma

El desvío más grave del Programa de Concurrencia en 2017, según una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), corresponde a la asignación de parte de la SDR y de la delegación de la Sagarpa, a cargo ese año de Pablo Castro Alcocer, que formaba parte del Comité Técnico del fideicomiso Fomento Agropecuario del Estado de Yucatán (Fofay) y, por tanto, era corresponsable también de la entrega de 39 millones 398 mil nueve pesos a cinco grupos de productores del sur del estado para la compra de maquinaria y equipo.

De esa cantidad, éstos solo pudieron comprobar el gasto de 12 millones 805 mil seis pesos.

Para el resto del subsidio los productores exhibieron facturas fantasmas de la empresa Moser Peninsular S. A. de C. V. o simplemente no probaron haber adquirido la maquinaria agrícola que en su conjunto tiene un precio de 26 millones 593 mil 300 pesos.

Sobre este asunto, como igualmente ya publicamos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició una auditoría a esa empresa, mientras reporteros del Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, obtuvieron información sobre otros clientes de Moser Peninsular que en auditorías fiscales mostraron facturas de esa compañía de 2016 y 2017, presuntamente fantasmas. Son los casos de los ayuntamientos de Hocabá, Tulum y Calakmul, del PRI y de Conkal, del PAN.

Socios

Los socios de Moser Peninsular son Luis Ramón Vega Magos y Ángel Fernando Mex Sulub. En 2017 el primero era empleado del Ayuntamiento de Mérida, con un sueldo mensual de 1,600 pesos y el otro trabajaba como empleado de una tienda de electrodomésticos.

Además de la presunta defraudación fiscal realizada por esta empresa, la SDR cometió otras irregularidades en la asignación de este cuantioso subsidio a los cinco grupos de campesinos del Sur, como no supervisar y dar seguimiento a la ejecución y conclusión de los proyectos.

Para diciembre de 2018 los representantes de éstos no habían firmado el finiquito del convenio, no obstante que los proyectos debieron concluir el 29 de diciembre de 2017. Asimismo, a estos grupos se les favoreció desde el gobierno, ya que recibieron un subsidio mucho más grande que el permitido por el programa y además lo recibieron fuera del periodo de inscripción.— Hernán Casares Cámara

Otras irregularidades detectadas, en otros proyectos beneficiados por el programa, son la no conclusión de éstos o la firma del finiquito sin acreditar el gasto del subsidio recibido.

Subsidio federal Conco grupos

En 2017 la SDR entregó $39.398,009 de subsidio federal a cinco grupos.

Objetivo

El dinero fue “para la ejecución de proyectos productivos estratégicos de innovación y transferencia de tecnología y para la adquisición de 250 bienes correspondientes a maquinaria y equipo sofisticado para la tecnificación del campo”.

Los grupos beneficiados

Fueron: Productores de Soya del Cono Sur, S. C. de R. L. de C. V., de Xul, Oxkutzcab, así como San Pedro Rompoy S. P. R de R. L., de Sudzal Chico; Nohoch Chultún, S. C. de R. L. de C. V., de San Jorge; Bonanza GS, S. P. R. de R. L., de Ayín y Buenaventura de Macyam S. P. R. de R. S. de C. V., de San Isidro Maycam, todos pertenecientes al municipio de Tekax.