Bacheo emergente en el Periférico

“Cumplió su vida útil el pavimento del Periférico”

Por las lluvias atípicas que cayeron en la ciudad a consecuencia de las tormentas tropicales y la deteriorada carpeta asfáltica se formaron muchos baches en el Periférico, así que el gobierno del Estado inició un programa emergente de bacheo, señaló Virgilio Crespo Méndez, titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP).

“Ya dieron la vuelta completa a los dos cuerpos de circulación de esta avenida metropolitana, en dos semanas taparon los huecos de la carpeta asfáltica y ya programan otra estrategia de mantenimiento mayor conocida como reparación de paños de pavimento, que consiste en levantar el asfalto agrietado y viejo y cubrirlo con material nuevo”, dijo.

“El tema de los huecos ya está controlado y tendremos permanentemente un equipo de bacheo en el Periférico”, indicó. “El bacheo es complicado porque debemos estar debidamente coordinados con la Secretaría de Seguridad Pública, pues hay carriles de alta velocidad y no podemos exponer a la gente ni se puede trabajar a cualquier hora del día por la intensidad del tráfico”.

“Hay trabajos que se deben hacer de noche, de día simplemente no se puede tapar el bache porque está en el carril de alta velocidad. Me pasó cuando fui a supervisar el bacheo y vi huecos, les pedí que los repararan, pero (los trabajadores) me dijeron que por el intenso tráfico de vehículos no se podía, así que para no perder el tiempo seguían avanzando y por la noche, cuando disminuye el tráfico, los reparan”.

Petición oficial

Crespo Méndez informó que el gobernador Mauricio Vila también supervisa el Anillo Periférico, y cuando vio que ya están cubiertos los huecos del pavimento y vio el deterioro de tramos de metros, le pidió que aplicara la reparación por paños. Es decir, renovar el pavimento deteriorado por tramos de varios metros para evitar que en futuras lluvias ese pavimento desgastado y agrietado forme baches.

“El gobernador conoce mucho de este tema porque estuvimos tres años haciendo este trabajo en el Ayuntamiento de Mérida y me dijo que es momento de empezar a aplicar el mantenimiento preventivo por paños”, señaló el secretario.

“Estoy de acuerdo con él y ya estamos programando esos trabajos, aunque es un poco complicado por la disposición del material asfáltico, que tiene mucha demanda porque en todo el estado se requiere para reparar las calles que estas lluvias atípicas dañaron”.

“Los bancos de materiales están saturados porque también tuvieron afectaciones. Esto significa que no hay la disponibilidad suficiente de material en esta época, hay procesos alternativos como secar el material húmedo, pero eso hace más lenta la producción de asfalto, tanto frío como caliente”.

Al detallar los resultados del estudio que realizó la SOP, Crespo Méndez señaló que la estructura de la carretera (la terracería y la base) en términos generales está en buenas condiciones. Hay partes que se deben reconstruir y tienen bien identificados esos tramos; por tanto, no es necesario desbaratar todo el Periférico.

Lo más dañado de esta vía de circulación es la carpeta asfáltica, por eso surgieron los baches y es necesario aplicar un proceso de fresado para renovar la superficie de rodamiento porque ya cumplió su tiempo de vida útil.

Los cambios climáticos, las constantes lluvias y el intenso tráfico afectan a esta vialidad, a pesar de que desde su creación se tomaron las previsiones de construcción como una buena base estructural, altura adecuada de las capas y espesor del pavimento, por lo que desde su creación al día de hoy no se encharca de agua.

“El Periférico ya cumplió su vida útil, hay partes que ya tienen que ser reconstruidas y esto implica una inversión muy importante, que obviamente el gobierno no tiene por el tema económico”, explicó. “El próximo año estará difícil que el gobierno estatal tenga recursos para hacerlo por los recortes del gobierno federal. Si no es con el apoyo del gobierno federal, no hay manera de hacer un rediseño para atender los pendientes del Anillo Periférico”.

Según afirmó, el gobernador continuará con la gestoría de recursos ante las dependencias federales, pero mientras lo consigue estarán pendientes de darle mantenimiento a esta vía para que sea funcional, que no se cierre al tráfico, que los meridanos, yucatecos y viajeros lo usen en forma segura.

Para 2021 no tienen proyectado ningún paso a desnivel o paso peatonal porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es la que invierte conjuntamente con el gobierno estatal, no tiene presupuesto federal para el Anillo Periférico.

“El gobernador seguirá gestionando recursos ante la Federación para invertir en el Periférico. Es un tema muy importante para él, está muy consciente que es una vía vital para el Estado y por ello le estamos dando mantenimiento a las vías terrestres, a las áreas verdes, al chapeo constante, solo que ahorita ha caído mucha agua, más de lo normal y nos ha ganado la maleza. La naturaleza está viva con el agua, pero para nosotros eso implica mayor trabajo”, apuntó.— Joaquín Chan Caamal

Sin presupuesto federal

Respecto a la construcción de calles laterales y paralelas a los cuerpos de circulación, Crespo Méndez informó que faltan unos 25 o 30 kilómetros, es una inversión conjunta con la SCT, pero en el presupuesto de 2021 la SCT no tiene previsto alguna inversión en el Periférico.

Inscripción de proyectos

“No hay programado ningún paso a desnivel ni paso peatonal, calles laterales o la renovación del pavimento. Sin embargo, el gobierno estatal inscribirá varios proyectos en la cartera de proyectos de Hacienda porque si el gobernador logra recursos adicionales, lo primero que piden es que estén registrados”.