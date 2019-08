Baja acusación en un homicidio

Imputan robo a involucrado en la muerte de chofer

Después de tres meses y tras haber “colaborado” con la Fiscalía General del Estado, L. A. C. T. (Luis Alberto Chalé Torres), el segundo implicado en el homicidio de Edgar Armando González Meneses, conductor de InDriver, fue puesto a disposición de un juez de control quien le imputó, únicamente, los delitos de robo con violencia y robo de vehículo automotor con violencia.

La audiencia de imputación se llevó al cabo ayer por la mañana en el juzgado primero del Segundo Distrito Judicial con sede en Kanasín, a donde el ahora imputado llegó por cuenta propia, pues se supone estaba en calidad de “testigo” de la FGE y se le otorgarían beneficios de ley.

Uno de esos beneficios fue, al parecer, el no imputarlo como coautor de homicidio, sino que la FGE lo presentó por los delitos ya mencionados, que tienen que ver con el robo de un celular y el auto que manejaba el occiso.

La juez Mariza Virginia Polanco Sabido imputó los cargos a L. A. C. T. y posteriormente atendió la solicitud de los fiscales y la parte acusadora para vincular a proceso al imputado; sin embargo, la defensa, sin debatir los datos aportados por la FGE ni permitir que el implicado declare a pesar de que éste quería, solicitó un plazo de 72 horas para presentar pruebas a favor de su cliente, de modo que la juez fijó la fecha del viernes 9, a las 10 de la mañana, para continuar con la audiencia de vinculación.

Medidas

El Ministerio Público también pidió la medida cautelar de prisión preventiva al imputado; entonces la defensa expuso su inconformidad explicando que no había razón para tal medida, pues su cliente había estado colaborando con la FGE y pretendía seguir colaborando, así que no había riesgo de que huyera o no se presentara a las audiencias.

La juez atendió la petición del MP e impuso la prisión preventiva al imputado, quien al término de la audiencia fue trasladado al Cereso de Mérida donde ya se encuentra V. M. G. P. (Víctor Manuel Gómez Polanco), imputado por el homicidio de Edgar y quien fue detenido días después de que L. A. C. T. se apersonara a la FGE y declarara que había participado en la muerte de un chofer de plataforma de transporte, y cuyo cuerpo estaba en los montes de la carretera Euán-Ekmul.

Antes de la audiencia, Sandi, la hermana del occiso, expresó que confía en las autoridades para que se haga justicia por la muerte de Edgar y se castigue a todos y cada uno de los implicados en los hechos.— Gabriel Chan