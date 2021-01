Baja tradicional práctica de ''cuesta'' de enero

Empeños, 40% menos que antes de la pandemia

A pesar de que en la primera semana del mes por la llamada “cuesta de enero” se formaron largas filas en los alrededores del Monte de Piedad, responsables de casas de empeño señalan que en estos días muy pocas personas acuden a empeñar.

El responsable de un negocio afirma que el número de personas que acuden a empeñar sigue siendo 40% menos que lo que normalmente era antes de la pandemia.

Según encargados de casas de empeño, en estos días lo más empeñado son celulares, joyería y electrodomésticos. También se aceptan aires acondicionados, bicicletas y triciclos, computadoras, pantallas y taladros, entre otros artículos.

Ayer la afluencia fue escasa y hasta las 8:30 de la mañana solo había ocho personas esperando que el Monte de Piedad abriera sus puertas.

Rosalina Huchim fue de las primeras en llegar. Acudió a rescatar una prenda que dejó meses antes.

“Esto (el empeño) es una ayuda porque la situación sigue muy complicada. Creo que todo es por la pandemia y la verdad esto nos ayuda porque nos saca del apuro”, considera.

Juan Parra igual reconoce que la situación es muy difícil y por eso la gente acude a casas de empeño como el Monte de Piedad.

“Por todo lo que está pasando no hay suficiente empleo. En mi caso soy músico y no hay eventos, no hay nada y estamos haciendo otras cosas; por ejemplo, trabajo la albañilería y me meto en eso y con lo que poco que salga nos estamos manteniendo”.

Juan, al igual que Rosalina, acudió para sacar una prenda. “Creo que esto es un gran apoyo, además es poco el interés. En mi caso ha sido de gran ayuda”, afirma para luego exhortar a la gente a seguir cuidándose del coronavirus porque “dicen que viene lo más fuerte”.

De acuerdo con el Registro Público de Casas de Empeño, la Profeco tiene registradas 7,653 casas de empeño para operar en el país. En Mérida se calcula que hay 450.

La Profeco recomienda a las personas que antes de acudir a una casa de empeño verifiquen que esté registrada ante la dependencia.— IVÁN CANUL EK / AGENCIA INFORMATIVA MEGAMEDIA

También se puede preguntar sobre los cotitulares (personas que pueden desempeñar a tu nombre), informarse acerca de los tipos de empeño existentes en cada casa de empeño, pues pueden variar; y preguntar por comisiones y costos adicionales.

A la par, verificar que la báscula donde pesan la joyería tenga el holograma de verificación de la Profeco, leer el contrato, y revisar los plazos de pago y oportunidades de refrendo.

De un vistazo

Otras sugerencias

La Profeco también aconseja empeñar solo en caso necesario y procurar que el pago, para recuperar el bien, no supere el 35% de los ingresos totales. Igual es bueno comparar entre más de una casa de empeño y la forma de pago que más se adapte a las necesidades de cada quien, así como analizar la tasa de interés.