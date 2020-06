Bajas ventas en mercados de Mérida ante reapertura parcial

Confianza de los locatarios en que la situación mejore

Diecinueve días después de haber cerrado a causa de la emergencia sanitaria, los mercados Lucas de Gálvez y San Benito abrieron ayer sus puertas, pero parcialmente.

¿Qué áreas están abiertas en los mercados?

En el Lucas de Gálvez solo está abierta el área de chicharroneros y frutas y verduras, también conocido como “pasillo dos”, y en el San Benito, el área de pollos.

En el primero se entra sobre la 56 con 65 (por el Museo de la Ciudad) y en el segundo, por la calle 54. Los demás accesos están cerrados y custodiados por policías municipales.

Para un mayor control, en ambos sitios solo se habilitó una entrada, donde personal de la Subdirección de Mercados impide el paso a niños, adultos mayores, embarazadas y personas con 38 grados de temperatura o más.

El mismo personal se encarga de medir la temperatura a los visitantes. Si registran menos de 38 grados se les permite la entrada, pasando primero por un túnel sanitizante.

“Todas estas medidas me parecen bien. En mi caso, yo tengo cubrebocas, gel y todas las medidas necesarias en mi puesto para que no vuelva a rebrotar el coronavirus”, indica Asunción Garmendia Alvarado, una locataria.

“Gracias a Dios que ya regresamos a trabajar, porque muchos días sin trabajo nos trajo esta cuarentena y sí nos costó mucho dinero como trabajadores y al dueño”, señala la mujer.

Como informamos, ambos mercados cerraron sus puertas el 20 de mayo, después de que 47 locatarios dieron positivo a Covid-19, tras habérseles realizado una prueba de manera aleatoria.

“Fue mucho tiempo cerrado, pero gracias a Dios regresé viva porque se supone que el gobierno nos iba a ayudar y no nos estuvo ayudando. Solo nos da arroz, frijoles y aceite, imagínense, piensa que con eso van a mantener a la gente y la verdad no. Pero no podemos hacer nada y tuvimos que sobrellevarla con lo que tenemos”, comentó.

Tiene confianza

Lucy Puch igual es de las que ayer pudo abrir su puesto, a pesar de se siente triste por la situación que está pasando. “Sé que poco a poco vamos a salir de esto, mientras aquí vamos a estar y ver cómo nos va porque mucha gente no tiene el presupuesto para comprar y solo va a comprar lo más necesario”.

A María José Castillo Albornoz le toca abrir la próxima semana, pero ayer se le permitió ir a su puesto a limpiar en el horario que se le indicó para que no haya aglomeraciones. “Las medidas me parecen bien y en nuestro caso hay que traer gel, cubrebocas y guantes”.

María Cano es de las contadas locatarias del San Benito que reanudó su venta, aunque no como hubiera deseado, pues la afluencia fue escasa, tanto que a las 9 de la mañana no había vendido un solo kilo de pollo.

Gladys Juliana Cano Alonzo igual vio bajas sus ventas pues de 6 a 9 de la mañana apenas había vendido 30 kilos cuando en otros tiempos en ese mismo periodo vendía unos cien kilos.

“Todo ha cambiado, pero estamos conscientes de que es no es una cosa local, sino mundial”, señala la joven, en cuyo puesto cuenta con gel y desinfectante. Además, asignó a un muchacho solo para cobro y a otro para entrega. “No hay de otra, tenemos que hacer todo lo que nos piden las autoridades para poder abrir”, señala..

Para el miércoles está previsto que abra el pasillo 1 y el área de mariscos, y para el siguiente lunes, el área de comidas, aunque solo en la modalidad para llevar.

Tanto el Lucas de Gálvez como el San Benito están abiertos de 6 a 15 horas.— Jorge Iván Canul Ek