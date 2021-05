Bajo “amenaza” zona de cenotes

Es una realidad el problema en Homún, señalan

Queremos que la sociedad, los ministros de la Corte y el mundo vean que el problema que afrontamos en Homún no es un cuento, es una realidad la amenaza a nuestros cenotes, al agua y al medio ambiente, manifestó José Clemente May Echeverría, integrante de la asociación civil Ka’anan Ts’onot (Guardianes de los Cenotes).

Él participó en la filmación del cortometraje documental sobre la lucha que realizan los “Guardianes de los Cenotes” de Homún, los niños y niñas que tramitaron un amparo contra el funcionamiento de una granja porcícola que proyecta engordar 49,000 cerdos en cada ciclo en ese poblado y la resistencia de los habitantes contra la empresa Producción Alimentaria Porcícola (Papo) para que no opere.

“En este mes la Suprema Corte dará el veredicto sobre el amparo que tramitaron los niños y niñas”, reveló May Echeverría. “Un grupo de científicos mandó una carta a los ministros para dar su opinión sobre el problema ambiental que viene. Nos están apoyando a nivel mundial y esta película sobre el caso es para que vean que no es un cuento el problema, sino que es una realidad”.

El activista, quien fue alcalde de Homún por el PAN, afirmó que la solución es que no se abra la granja, que se cierre completamente. Solo así se salvaría de la contaminación el agua de los cenotes, la reserva hídrica de Yucatán y se conservaría el medio ambiente saludable de este municipio y sus alrededores.

“Nos invitaron a ver un vídeo de Carolina del Norte donde hay granjas porcícolas y es triste que la gente ya no pueda vivir en esa ciudad. Están saliendo, están abandonando la ciudad porque ya no aguantan vivir entre malos olores”, dijo May Echeverría.

“Ellos narran que no pueden salir ni a las puertas de sus casas porque riegan con el agua tratada, pero tiene olor, hay invasión de moscas y hay enfermedades. Eso nos espera en Homún si abren la granja porcícola”.

Igual señaló que el problema que vive Homún por este proyecto porcícola también está latente en otras poblaciones de Yucatán y el filme tiene como objetivo despertar la conciencia de los habitantes y de las autoridades que deberían cuidar el agua y el medio ambiente, pero no lo hacen ni respetan lo que dicen las leyes.

“Las leyes no sirven si no se aplican ni se cumplen”, enfatizó. “Si no cuidamos nosotros el agua, los cenotes y el medio ambiente, los gobiernos no lo harán, ellos dicen una cosa y hacen otra”.

Luego recordó que él asistió a la Filey para una presentación de un libro sobre cenotes. El entonces secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en el gobierno priista de Ivonne Ortega, Eduardo Batllori Sampedro, habló maravillas de los cenotes, pero él mismo autorizó y firmó el Manifiesto de Impacto Ambiental para que se construyera la granja de Papo en Homún.

“Batllori es el causante de todo este problema porque autorizó la granja en su momento”, reiteró. “Así son los políticos, le dicen una cosa a la gente y están con los empresarios, le dan la espalda al pueblo”.

Asimismo, habló de otro mal momento de esta lucha que empezó hace tres años. El espeleobuzo y arqueólogo Sergio Grosjean, quien es dueño de dos cenotes en Homún (el wolpoch y chak’té), escribió en un periódico policíaco sobre el peligro que representaba la granja porcícola para la reserva hídrica de Homún, pero enseguida se retiró del tema, ya no publicó nada más contra la granja y hasta le sugirió a él que se retirara del grupo inconforme.

En un boletín de prensa difundido por Alexia Dosal, de la agrupación Ha de Vida, se informó que el cortometraje que se estrenó anoche en la plaza pública de Homún se llama “Ka’anan Ts’onot” (Guardianes de los Cenotes). Es una narración de la historia de lucha y resistencia de la comunidad maya de Homún frente al gigante de la industria porcina, contada por los mismos protagonistas del pueblo.

A la par con su estreno en Homún, los productores del filme anunciaron que habría un lanzamiento mundial por medio de las redes sociales.

Esta es la primera de varias proyecciones comunitarias de la gira itinerante que hará mientras siguen en espera de la sentencia del juicio de amparo, que esperan se resuelva a favor de la comunidad y se salvaguarde su derecho a un medio ambiente sano, al agua y a la salud.

El escrito dice que las granjas porcinas se han vuelto omnipresentes en Yucatán, afectando al ambiente y a la salud de las personas. Seguir permitiendo este tipo de proyectos pone en riesgo todas las formas de vida. Es por esto que desde Ka’anan Ts’onot se busca visibilizar la lucha y sus razones, con el fin de invitar a que otros se unan.

La producción de este corto documental se realizó mediante el cine comunitario, con la colaboración de la No-Escuela Itinerante de Cine Comunal y Popular Primer Plano y del proyecto Ha de Vida.

Por medio de asambleas, se planteó el guión del corto con la intención de mostrar no solo la lucha, sino también las razones detrás de esta. Todo el proceso fue llevado por los Guardianes de los Cenotes y las familias de Homún.

A este proyecto se sumaron contribuciones solidarias externas para la edición y así obtener el resultado final.

El corto de producción comunitaria Ka’anan Ts’onot, dura poco más de 13 minutos y muestra cómo era la vida antes, la importancia del agua en el cotidiano y su valor para los antiguos.

En la trama, un niño acude a buscar agua al cenote para refrescarse después de haber ido a cosechar el maíz con su padre. Para su sorpresa el cenote tiene un importante mensaje que darle; la amenaza de las mega granjas porcinas acecha y él deberá tomar un importante papel para proteger a su pueblo.

Cenotes Inconformidad

Los Guardianes de los Cenotes buscan visibilizar su lucha por la operación de una granja.

Origen

En 2017 surgió la asociación Ka’anan Ts’onot como un colectivo unido por la defensa del agua y de la vida. Desde ese año luchan en contra de la imposición de una megagranja de cerdos en su comunidad.

Llamado

A pesar de enfrentarse a un gigante de la industria, el pueblo organizado logró la suspensión definitiva de la granja y ahora cuenta su historia para inspirar a otros e invitar a la organización comunitaria porque Homún no es el único pueblo bajo amenaza por la imposición de megaproyectos, su historia se repite en todo el estado, en la Península y en el país.