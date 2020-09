Baja afluencia a los cines y estrictas medidas de prevención

Con baja afluencia reabren cines en plazas comerciales

Economía

Con un refresco de cola grande y unos nachos con queso, Alfonso Castro entró a ver la película “Scooby Doo” de las 2:15 de la tarde en Cinépolis de Plaza Altabrisa, que reabrió después de permanecer cerrado más de cinco meses por la pandemia del coronavirus.

Alfonso llevó cubrebocas y una gorra. Para ingresar a la taquilla pasó por la única entrada controlada por un empleado que exige se pise el tapete con desinfectante, mide la temperatura con una pistola láser para detectar si tienes fiebre, aplica gel antibacterial en las manos y permite el paso para la compra del boleto.

Luego, Alfonso pasó a la dulcería por un estrecho camino de cintas y otro filtro de gel antibacterial. Cuando recibió su pedido, volvió a aplicar gel antibacterial a las manos y por último, antes que ingresara a la sala de cine volvió a pasar este protocolo sanitario.

No tuvo que guardar la sana distancia porque era el único cliente a esa hora. Así es, desde ayer, la entrada a los cinemas de Mérida, cuya capacidad está limitada al 50% porque siempre habrá un asiento vacío entre uno y otro en cada sala.

“Es una emoción volver al cine. Ya lo extrañaba, tengo más de cinco meses sin venir”, dijo el joven. “Veo que aquí en el cine están tomando las medidas necesarias y me da gusto, ojalá que se pueda mantener así de estricto y que todos nos sigamos cuidando”.

¿No tienes miedo de venir al cine?, le preguntó el reportero.

“Lo que pasa es que yo ya lo tuve (el coronavirus). Tengo un poco de anticuerpos y me estoy cuidando. Tal vez si no me hubiese pasado sí tendría un poco más de temor y me cuidaría más todavía. Vengo con un poco más de confianza solo porque ya lo tuve”, respondió. “Las medidas que aplican aquí me dan confianza. Veo que los trabajadores usan constantemente gel antibacterial, todos tienen cubrebocas, mascarillas, usan guantes quienes despachan, está bien el control”.

Con la prisa para entrar al cine, dice que la película ya empezó y que vería “Scooby Doo”.

No todas las salas de cine abrieron ayer al empezar a aplicarse el Acuerdo de Reapertura Económica Segura de Yucatán, pero al menos las dos principales empresas ya empezaron a operar porque en Gran Plaza Cinemex también reanudó sus funciones de cine desde la una de la tarde, con las mismas medidas sanitarias dispuestas por el gobierno del Estado. Y tienen que cumplir porque grupos de personal de Protección Civil, la Secretaría de Salud y la de Fomento Económico y Trabajo realizaron recorridos aleatorios en diferentes horarios de la primera jornada.

Genny Castro, oriunda de la comisaría de Oxcum, en Umán, salió con su esposo y su hijo de la tienda C&A con 9 bolsas grandes llenas de ropa nueva. Dijo que no es para que renueve su ropero, sino ropa que vende como abonera. Es decir, vende ropa en Umán mediante pagos pequeños, a plazos, y es su forma de ganar dinero para mantener su hogar porque su esposo convalece de un accidente de tránsito que le impide trabajar. Invirtió $15,000 en esta compra y considera que con esta compra recuperará su capital porque hubo prendas muy baratas, ya que hay rebajas de mitad de precio o de compra una y lleva otra gratis.— Joaquín Chan Caamal

Igual dice que la pandemia, el confinamiento y el accidente de su esposo le causó fuerte depresión y tenía miedo de salir de su casa y a la calle, pero su pequeño negocio familiar la impulsa de nuevo a retomar su actividad, principalmente porque necesita de ingresos para vivir porque su esposo no está ganando.