Bajo medidas de sanidad, el IMSS pide donar sangre

Quienes deseen donar sangre y/o plaquetas para ayudar a pacientes que lo requieren debido a diferentes enfermedades o complicaciones, pueden acudir al Banco de Sangre de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), informó la Oficina de Representación Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Estas instalaciones y todo el personal mantienen estrictos protocolos de sanidad, aseguró.

El doctor Rogelio Guzmán Jaramillo, administrador médico de Áreas Comunes de la UMAE, indicó que los protocolos de sanidad establecidos en el IMSS tienen la finalidad de proteger a cada uno de los donadores, de tal manera que no se genere un riesgo para la salud ante esta emergencia sanitaria.

De acuerdo con un comunicado, todo el personal del Banco de Sangre cuenta con la debida protección, se mantiene siempre la sana distancia entre los presentes, se mide la temperatura antes de ingresar a las instalaciones, se supervisa la limpieza y desinfección constante de cada una de las áreas, y se cumplen los protocolos de higiene y lavado de manos.

De igual forma, el acceso es en grupos reducidos de máximo 10 usuarios.

El especialista explicó que, al llegar al Banco de Sangre, el personal dirige a los usuarios a la sala de espera externa, donde se realiza el primer filtro sanitario, seguido de la aplicación de un cuestionario para descartar riesgos.

Después se acompaña a los donadores a una sala interna. Ahí se brinda orientación sobre el correcto lavado de manos y la sana distancia, hasta concluir el proceso.

Se les exhorta a utilizar correctamente el cubrebocas, gel antibacterial y mantener sana distancia.

Los requisitos para donar son: tener entre 18 y 65 años, ayuno mínimo de cuatro horas; no haber estado enfermo de gripe o infección dental 15 días previos; peso mínimo de 50 kilogramos; no haber tenido cirugía alguna en los últimos seis meses, no haberse realizado tatuaje, perforación o acupuntura en los últimos 12 meses ni haber padecido infecciones como hepatitis, VIH-Sida, enfermedad de Chagas o sífilis.

Están impedidas de donar sangre las personas con epilepsia o enfermedades graves del corazón, así como quienes han recibido trasplantes de órganos.

Otros requisitos son no utilizar drogas, no haber tomado analgésicos en los cinco días previos a donar, no haber bebido alcohol en las últimas 48 horas; en el caso de las mujeres, no estar embarazada o en período de lactancia.

Salud Donación

Donar sangre no afecta el funcionamiento normal del cuerpo del donador.

Ventajas

Según el especialista del IMSS, el proceso le ayuda al donador a fortalecer su salud, pues genera sangre nueva y mejora el flujo sanguíneo, entre otros beneficios.

Ayuda a pacientes

Con una sola donación se pueden beneficiar hasta cuatro personas; por tanto, es fundamental continuar con esta labor.

Ubicación

Los interesados en donar pueden acudir a las instalaciones del Banco de Sangre de la UMAE, en la calle 40 número 439 entre 32 y 34 de la colonia Industrial, de lunes a domingo, de las 7 a 10 horas.