Bajo observación niña tras recibir una médula ósea

Siguen en lucha

Todavía hay un largo camino que recorrer para Alia Isabel Baqueiro Pérez, quien el 28 de octubre pasado se sometió al trasplante de médula ósea que necesitaba.

Ella permanece hospitalizada, bajo atención médica y observación, para ver cómo responde al trasplante.

Alia Isabel es la niña yucateca que tuvo que ser intervenida en el Hospital Universitario de Nuevo León, luego de que el IMSS suspendiera los procedimientos de trasplante debido a la pandemia.

Como el procedimiento era urgente, la madre de la menor, Alia Isabel Pérez Mena, decidió emprender una campaña para recaudar recursos y que se pudiera realizar el trasplante a su hija en un hospital privado, tal como sucedió recientemente.

El paso más importante ya está dado, pero falta camino por recorrer.

Por lo pronto, la menor sigue hospitalizada y como parte del proceso está requiriendo de transfusiones sanguíneas, informa su madre, por lo que si alguna persona tuviera familiares o conocidos en Monterrey que puedan acudir a donar sangre sería de gran ayuda.

La solicitud es de donación de sangre y plaquetas. Puede ser cualquier tipo de sangre.

El interesado en donar solo requiere acudir al Hospital Universitario de Monterrey llevando una identificación oficial con foto, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, tener cuatro horas de ayuno y 24 horas sin ingerir bebidas alcohólicas.

No debe haberse vacunado en un mes ni sometido a la realización de tatuajes, acupuntura o perforaciones en el último año; no estar embarazada o lactando, tampoco estar tomando medicamentos, no haber recibido la vacuna de hepatitis en el último año, no haber padecido hepatitis B o C y no tener alta o baja presión.

La madre de la menor pide que sigan orando por su hija. En la página de Facebook “Ayudemos a la pequeña Alia” se pidió también orar por la pequeña el día del trasplante.

Se dio a conocer que estaba en recuperación y respondiendo al tratamiento. “Es un proceso largo, pero estaremos pendiente de ellas y seguimos apoyándolas”, escribieron las administradoras de la página, amigas de la familia de la menor.

De igual manera agradecieron las oraciones por la niña, el apoyo que le han dado y recordaron que aún necesitan ayuda, pues no se han juntado los recursos económicos para cubrir los gastos del trasplante, que como se ha mencionado en otras entregas sobre el caso, asciende a millón y medio de pesos.

En la página citada se puede continuar apoyando, pues se realizan ventas de postres, alimentos o productos que ellas mismas hacen o a veces les donan.

Otra forma de apoyar es con un donativo en efectivo a la tarjeta Bancomer 4152 3136 9174 0786, cuenta 295 927 2992, Clabe 012910029592729929.— IRIS CEBALLOS ALVARADO