Banqueteros se organizan

Firman una carta que expondrán al gobierno estatal

Alrededor de 400 representantes del ramo banquetero, eventos sociales, planificadores de bodas, firmas y giros afines a esta industria en Yucatán suscribieron ayer en la tarde un documento a manera de carta compromiso en el cual se expone al gobierno del estado la situación por la que atraviesan.

En el documento hablan de la afectación que causa en miles de trabajadores que dependen de esta actividad la suspensión decretada hace unos días por las autoridades estatales en torno a los eventos sociales.

Trascendió que en el documento, firmado en una reunión escalonada en un local social del norte de la ciudad, se explican los compromisos que asumirán las empresas del ramo para garantizar medidas de seguridad e higiene contra la pandemia del Covid y que tiene que ver con filtros sanitarios, horarios, aforos y sanas distancias en las mesas, entre otras cosas.

Punto especial es la solicitud del gremio a la Secretaría de Fomento Turístico del estado para reactivar la plataforma de registro y buenas prácticas, para que los agremiados que aún no estén certificados puedan hacerlo y operar dentro de la nueva normalidad.

Como informamos, el pasado miércoles representantes de banqueteras y empresas afines a la organización de eventos sociales protestaron ante Palacio de Gobierno por la decisión de las autoridades de suspender todo evento social hasta nuevo aviso.

En las últimas semanas numerosas empresas de giros afines al servicio de eventos sociales violaron las normas en materia de prevención del Covid. Una comitiva de los inconformes fue recibida por autoridades en Palacio de Gobierno; ahí se acordó que los banqueteros y sus similares presentarían al Ejecutivo una propuesta para reactivar sus negocios afectados luego de casi 8 meses de inactividad por la pandemia en perjuicio, se dijo, de unas 5,000 personas que viven de estas actividades.

Ninguna empresa no certificada podrá prestar servicios dentro del complejo andamiaje de la organización de eventos sociales que incluyen no sólo banqueteras, sino locales sociales, rentadoras de mobiliario, decoradores, floristas, músicos, pirotécnia, ballet parking, pastelerías, etc.

Las empresas que faltan por firmar esta carta compromiso podrán hacerlo todavía este viernes. Tan pronto se recaben todas las firmas se presentará ante el gobierno del estado para que tome las medidas pertinentes, aseguraron algunas fuentes consultadas al respecto.— Emanuel Rincón Becerra.