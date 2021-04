Batalla por un predio

Un invasor patea a muchacho por grabar el suceso

Por enésima ocasión, ayer la señora Tatiana Cahum acudió a su casa a implorarle a unos invasores que se la devuelvan, pero éstos llamaron de nuevo a la Policía Municipal de Progreso.

Uno de los hijos de Tatiana decidió grabar la situación. Mientras lo hacía, uno de los sujetos que ocupa de manera ilegal el predio se fue contra él y en presencia de los agentes le propinó una patada que quedó grabada en vídeo.

El invasor le exigió respeto a los dueños de la propiedad porque, según él, no pueden entrar porque “aunque sea de ellos, es una casa que se respeta” y por muy dueños que sean no pueden entrar así como así.

“Qué onda, camínale carnal, no te creas muy ch..., no te pasa que te metas pa’ allá, no respondo carnal (SIC)”, le advirtió el hombre al muchacho que grababa la situación.

“Él se cree muy ch... con su teléfono venía ahí, aunque sea de ellos es una casa que siempre se ha respetado, viejo, el muy ch... viene, entra de la casa, viene de la calle, ¿qué pasó?, hay que respetar, viejo”, reclamó el invasor.

Pese a la agresión física, los policías no intervinieron.

Desde hace dos años la propietaria intenta recuperar su predio, que fue invadido por personas de Tabasco.— Megamedia

Utilizando a una señora de avanzada edad para causar lástima, se metieron a la casa y, de acuerdo con la información dada, la llenaron con más de 22 personas, de cuatro familias distintas.

En entrevista Tatiana Cahum, quien es viuda y lucha por salir adelante día tras día junto con sus hijos, relató que con mucho esfuerzo hace ya varios años compró una casa en Progreso. Todo era felicidad hasta que un día, al llegar a su hogar se percató que habían tirado las puertas y dentro había una familia encabezada por una señora de avanzada edad que presuntamente tenía serios problemas de salud.

“Me dio mucha pena la señora, me dijo que no tenían dónde vivir, que vieron la casa sin puertas y se metieron, que solo iban a estar unos días porque su familia llegaría por ella y se irían a trabajar a otro lugar”, explicó la denunciante.

Con el paso de los días al predio fueron llegando varios tabasqueños que se quedaron a vivir ahí.

Doña Tatiana dijo que entonces acudió ante las autoridades del municipio que, afirmó, respaldaron a los invasores y la exhortaron a “no molestarlos”.

A decir de la afectada, ha sido un calvario de ir y venir ante autoridades estatales y municipales, entre ellas el alcalde Julián Zacarías (hoy candidato del PAN para su reelección).

El concejal habría enviado convoys de policías para desalojarla cada vez que intenta recuperar su propiedad por la vía del diálogo.

Tatiana ha ido una y otra vez a dialogar con los invasores, quienes al verla llegar llaman a la Policía y a una mujer de nombre Gloria, quien al parecer está al mando de la corporación municipal. De inmediato Gloria llega con un convoy de agentes y les ordena sacar de ahí a la propietaria.

El predio no recibe mantenimiento por parte de los invasores y hay techos que ya se derrumbaron.

Protección Civil municipal lo ha declarado como un predio no apto para ser habitado, pero en su interior permanecen mujeres y niños. Algunos se dedican a la pepena, otros van y vienen en vehículos.

Vecinos aseguran que los invasores en realidad tienen casas propias en Mérida, son algunos nada más los que se quedan en el lugar el cual han convertido en un basurero.

“Los niños que viven ahí siempre están enfermos, pues viven dentro de la basura, pero nadie hace nada, ni el DIF los toma en cuenta”, señaló un vecino que pidió el anonimato.

“Los hombres no habitan ahí, vienen a veces a pasar el día, son muy agresivos, se dice que algunos portan armas y vienen en camionetas y carros”, aseguró.

“No me crea”, abundó, “pero hay rumores de que se dedican a actividades ilícitas y le pagan cuotas a los policías para ser protegidos, pobre la dueña de la casa, todo el tiempo viene a hablar con ellos y la agreden y la amenazan, dicen que la van a matar”.

Mientras el reportero recababa información, una mujer salió del predio invadido y con celular en mano grabó a los representantes de los medios de comunicación, tomó fotos de las placas de los vehículos y realizó llamadas.

Pocos minutos después arribó al lugar a la mujer identificada como Gloria, quien cuestionó a los reporteros.

“¿Están autorizados para hacer esto?”, preguntó una y otra vez.

Ante una respuesta afirmativa, la lideresa subió a su auto mientras murmuraba, “Ya verán con quien se meten” y se alejó a toda velocidad.