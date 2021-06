Baten “récord” en vacunación

Se aplican casi 37,000 dosis en contra del Covid

En la jornada del pasado lunes 31 de mayo, en la cual se aplicó segunda dosis del biológico AstraZeneca en Mérida a adultos mayores de 60 años y se continuó vacunando con primera dosis de Pfizer a personas entre 50 y 59 años, a nivel estatal se rompió un récord de vacunación antiCovid con 36,794 vacunas, 12,000 más que en la jornada más intensa de este proceso en Yucatán, informó el gobernador Mauricio Vila Dosal ayer.

Por la mañana el mandatario recorrió el módulo de vacunación que opera en la exestación de ferrocarriles de Mérida, sede de la Escuela Superior de Arte de Yucatán (ESAY).

Acompañado del secretario de Salud, Mauricio Sauri Vivas; la delegada del IMSS en Yucatán, Miriam Victoria Sánchez Castro, y el representante de la X Región Militar, teniente Arturo Barrón, en una breve rueda de prensa el titular del Ejecutivo reveló las cifras de la vacunación del pasado lunes:

Se aplicaron 36,794 vacunas en un solo día en Yucatán, 12,000 más que la jornada más intensa registrada hasta ahora, que incluyó la segunda dosis del biológico AstraZeneca para adultos mayores de 60 años nacidos entre enero y febrero, 1,200 se aplicaron en la ESAY; 1,476, de Villa Palmira; 2,454, Cámara de Comercio; 861, Base Aérea Militar número 8; 2,204, Instituto Tecnológico de Mérida; 7,628, Centro de Convenciones Siglo XXI; 4,759, Unidad Deportiva Kukulcán; 1,154, 11o. Batallón de Infantería y 1,800 en el Sindicato de Telefonistas.

En primeras dosis de Pfizer para adultos de 50 a 59 años en Mérida fueron 5,386: 312, ESAY; 331, Villa Palmira; 514, Cámara de Comercio; 378, ITM; 1, 793, Siglo XXI; 1,062, Unidad Deportiva Kukulcán; 456, 11o. Batallón de Infantería y 540, Sindicato de Telefonistas.

En primera dosis Pfizer para adultos entre 50 y 59 años en el interior del estado se aplicaron 7,872 dosis: 804 en Halachó; 570, Tecoh; 324, Yaxcabá; 810, Muna; 360, Tzucacab; 450, Tinum; 602 Dzidzantún; 474, Akil; 774, Seyé; 756, Tekit; 750, Panabá; 684, Celestún y 504 en Sotuta.

Ayer se inició la vacunación de 50 a 59 años en Cacalchén, Homún, Temax, Chichimilá, Hoctún, Kinchil, Maní, Baca, Abalá, Opichén, Hocabá, Kantunil, Tixcacalcupul y Teabo.

El gobernador reportó que el lunes hubo afluencia copiosa a los módulos de vacunación que, por instrucción de la Secretaría de Salud federal, se dispusieron menos centros aunque de mayor capacidad.

Hay un temor infundado entre la gente de que las vacunas se terminarán y no alcanzarán para todos, pero aclaró que hay suficientes vacunas para todos, por lo que el exhorto es acatar fechas, lugares y horarios de cita para evitar aglomeraciones.

El gobernador advirtió que los rangos de contagio en las últimas semanas se ha centrado en la población entre 20 a años de edad, quienes están relajando las medidas sanitarias y están haciendo vida social como si la epidemia se hubiera terminado, lo cual no es cierto.— Emanuel Rincón Becerra

Vacunación Coronavirus

El sábado 5 se terminará la aplicación de segunda dosis de adultos mayores de 60 años con AstraZeneca en Mérida.

“Ley seca”

El domingo 6 no habrá jornada en ningún módulo, pues la vacunación se retomaría el lunes o martes de la próxima semana, eso lo determinarán los coordinadores federales del proceso. A partir del sábado se establecerá la “ley seca” por el proceso electoral del domingo 6 de junio.

Más municipios

Hoy miércoles comenzará el proceso de vacunación de la primera dosis para la población entre 40 y 49 años en Kanasín, Umán y Tizimín. El biológico a aplicar será el de AstraZeneca.Precaución

El gobernador precisó que la vacunación no es sinónimo de inmunidad, simplemente predispone al organismo para no verse tan afectado en caso de contagio. Por ello, el titular del Ejecutivo hizo un nuevo llamado a la prudencia y no relajar las medidas sanitarias.

Contagios

Ayer se detectaron 170 nuevos contagios del coronavirus y se registraron seis decesos más por Covid-19, informó la Secretaría de Salud de Yucatán. En la entidad ya hay 40,399 casos positivos oficiales. Además de los casos activos, 915 están con síntomas leves, en tanto que 167 están en hospitales públicos y en aislamiento total.

Los muertos oficiales en la entidad por el coronavirus ya suman 4,237