Bayardo Ojeda, en el PT

Critica el instituto político una obra presentada ayer

En el marco de la presentación de Bayardo Ojeda Marrufo, experredista que ahora se suma a las filas del Partido del Trabajo (PT), en este instituto político se calificó de “faraónica” e “innecesaria” la obra a realizar del campo deportivo que presentó ayer el gobernador Mauricio Vila Dosal.

En videoconferencia que ofreció desde la sede oficial del PT en la calle 47 de esta ciudad, Francisco Rosas Villavicencio, comisionado político en el estado, declaró que presentaban nuevos cuadros que son de la organización Unid@s, con presencia en todo el país.

En Yucatán el dirigente de esa organización nacional es Ojeda Marrufo, quien salió del PRD peleado con el dirigente de ese también partido de izquierda, y se integró a una organización que intentó convertirse en partido nacional, pero no lo logró.

En su presentación Ojeda Marrufo dijo que lo que ofrece para consolidar al PT como la fuerza política de izquierda más importante de Yucatán es al menos 15 o 20 municipios donde tiene presencia, y disponen de candidatos “con muchas posibilidades de la alcaldía”, al igual que al menos 4 distritos para diputaciones locales.

Rosas Villavicencio dijo que con la suma de este grupo y otros más que presentarán en los próximos días lograrán hacerse fuertes en el Estado, “para empoderar a la ciudadanía y fortalecer al pueblo” que los llevará al triunfo en las próximas elecciones.

En otros asuntos, criticó la presentación del estadio sustentable que hicieron ayer las autoridades.

“Está muy bonito, pero sus expertos que tanto presume en materia de salud no le han dicho que el problema de la pandemia todavía no se acaba, que esto seguirá y lo que se necesita son hospitales, no modernas unidades deportivas”, expresó Rosas Villavicencio.— D.D.M.