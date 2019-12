Becas a hijos de policías

“Tienen héroes en sus casas”, dicen a 366 beneficiarios

Mientras en el Congreso del Estado se realizaba una protesta por la aprobación del paquete fiscal 2020, en las instalaciones de la SSP, y en presencia de rectores de diversas universidades públicas y privadas, el gobernador Mauricio Vila Dosal entregó 366 becas de educación superior a hijos de policías.

En las instalaciones de la SSP, Vila Dosal otorgó dichos pagos a los jóvenes beneficiarios, muchos de ellos provenientes de 40 municipios del interior del Estado, quienes estuvieron acompañados de sus padres o madres que se desempeñan como elementos operativos dentro del cuerpo de seguridad estatal, estímulo que se complementa con las becas del 100% en inscripciones y colegiaturas, del cual ya gozan desde el inicio del actual ciclo.

Luis Felipe Saidén Ojeda, comisario general de la SSP, agradeció al gobernador y a los representantes de las 80 instituciones de educación superior que participan en este programa, por la oportunidad que le están dando a los hijos de policías, bomberos y paramédicos de la SSP que reciben ese apoyo.

El comandante Saidén Ojeda explicó que anteriormente las becas se daban a través del Patronato Pro-Hijo del Policía, pero no eran suficientes, ahora, dijo, con el apoyo del gobernador “los policías no tienen por qué preocuparse de los gastos de educación, pues no les cuesta un solo peso”.

La beca también incluye un apoyo económico de $2,600 pesos bimestrales para los gastos de los estudiantes.

A su vez, el gobernador destacó la labor de los policías para mantener el Estado seguro y explicó que para mantener esa seguridad plantearon dos puntos importantes: dotar a la SSP de tecnología y cuidar el capital humano, que son los agentes. “Si hacen bien su trabajo y son honestos, van a tener las necesidades básicas solventadas: salario, salud, educación y vivienda”.

Vila Dosal también anunció apoyos para que los policías puedan adquirir viviendas del Infonavit y más becas en educación básica, primaria, secundaria y preparatoria, para los hijos de policías. Pero también advirtió que aquel policía que no realice bien su trabajo y no sea honesto, se le va a dar de baja y va a perder sus beneficios.

“A ustedes, hijos, hijas de policías, valoren porque tienen héroes en sus casas”, sentenció el titular del Ejecutivo estatal.

Vila Dosal apuntó que un salario digno y el acceso a salud, educación y vivienda son cuatro pilares básicos que se requieren para tener mejores condiciones de vida, por lo que afirmó que su administración no descansará hasta lograrlos.

“Tenemos a la mejor corporación policíaca de todo el país, por eso quiero darles un agradecimiento a todos ustedes y hacer un reconocimiento al comandante Saidén, porque sí somos la mejor policía de todo México. Y en el tema de la seguridad, la coordinación es fundamental, por eso también agradecemos al Ejército y a la Marina por el trabajo coordinado que realizan con nosotros en Yucatán”, manifestó Vila Dosal.

Tras reiterar que el respaldo a los policías yucatecos continuará, el gobernador anunció que para el ciclo lectivo 2020-2021 las becas del 100% en la cobertura de las inscripciones y colegiaturas llegarán a los hijos de los agentes que cursen sus estudios de primaria, secundaria y preparatoria en colegios particulares.

De manera simbólica, y en representación de sus compañeros, Edwin Pat López, estudiante de Fisioterapia y Rehabilitación en la Universidad Marista, y uno de los beneficiados, agradeció el apoyo para poder prepararse y tener un buen futuro.

En su turno, el titular de la SSP indicó que con este apoyo se reconoce la dedicación y constancia de los jóvenes en la lucha por alcanzar sus sueños a través de una carrera universitaria, al tiempo que les pidió sentirse orgullosos de ser hijas e hijos de policías y sigan dando ejemplo de lo que se puede lograr cuando las cosas se hacen bien en todos los ámbitos de la vida.

“Las becas y el apoyo económico para los estudios universitarios de hijas e hijos de policías son un esfuerzo conjunto sin precedente del Gobierno del Estado y la Comunidad Universitaria. Pero lo más valioso, lo que no tiene precio, es la actitud humana que nos motiva a ser solidarios con nuestros hermanos los policías”, aseveró Saidén Ojeda.— Gabriel Chan

Asimismo, Vila Dosal informó que continúa trabajando con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para firmar el próximo año un convenio bajo un régimen especial, que no existe en el país, para que los elementos de la SSP puedan tener derecho a un crédito para adquirir una casa.

Este apoyo se los dan sus papás y sus mamás con base en el esfuerzo y dedicación diarios que ponen en las calles para proteger y atender a la ciudadanía, y eso sin importar las condiciones del tiempo, manifestó el jefe del Ejecutivo estatal.

