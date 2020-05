Beneficio al campo

“Cordonazo” no hubo pero llovió en todo el estado

El esperado fenómeno climatológico del “cordonazo” no llegó a tierra firme de Yucatán con la fuerza que se pronosticó, pero de todas formas la lluvia regó de manera muy importante casi todo el territorio yucateco.

El “cordonazo de la Santa Cruz” desató su furia en alta mar porque los vientos del Este cambiaron la trayectoria del frente frío número 60, que venía con un pronóstico de turbonadas casi ciclónicas sobre la Península, y por eso no llegaron a la costa.

El meteorólogo Juan Vázquez Montalvo informó que el “cordonazo” tenía todos los elementos para ocasionar en tierra firme una lluvia muy fuerte con granizo, tormenta eléctrica y vientos potentes, pero todo esto se desarrolló en alta mar.

“El frente frío número 60 cambió un poco más su rumbo al Este, los vientos que traía se quedaron en el mar, no llegaron a la costa”, explicó por la tarde cuando el clima de Mérida fue radiante, con sol, sin mucha lluvia, ni los daños pronosticados para Yucatán. “Estaban todos los ingredientes como el frente frío, el choque con la masa de aire caliente que cubre la península, pero se desvaneció. Sí se formó y provocó lluvias anteayer y en buena parte de Yucatán, pero los vientos fuertes se quedaron en el mar y se fue hacía el Caribe sobre el mar”.

“Qué bueno que no llegó como estaba pronosticado porque si no iba a causar daños, pero trajo beneficios para la agricultura porque la lluvia fue casi pareja en el estado”, destacó. “Este fenómeno ocurre a principios de mayo, lo provocan los últimos frentes fríos que refrescan el medio ambiente, baja la temperatura y choca con el aire caliente y con aire frío que libera una energía que forma una línea de tormentas que se llama cordonazo de la Santa Cruz. La lluvia de la Santa Cruz generalmente viene acompañada de granizo y fuertes vientos, pero no hubo este año. Para los campesinos sí trajo lluvias que les benefician, a los pescadores sólo les causó miedo y respeto porque todos saben que el viento fuerte causa marejadas muy altas que les provocan problemas”.

El ingeniero Vázquez Montalvo recordó que el último “cordonazo de la Santa Cruz” fue el 4 de mayo de 2017 y ese día sí hubo inundaciones en el puerto de Progreso, la fuerza del viento desató algunos barcos, uno de los cuales chocó con el puente de Chelem y los vientos que llegaron a Mérida derribaron postes y árboles.

“No se dio como estaba pronosticado, así son los fenómenos naturales, depende de los factores climáticos y la meteorología también depende de los modelos y éstos marcaban que había las condiciones para un ‘cordonazo’ violento”, explicó. “Ya no hubo, el ‘cordonazo’ ya pasó sobre Yucatán y lo que siguen son lluvias nada más porque el frente frío 60 está estacionado ahorita sobre la Península. Se quedará hoy sobre el Este lo que incrementará el potencial de lluvias y temperaturas agradables de 30 a 32 grados, y un ambiente no tan caluroso el lunes y martes. Ya el miércoles desaparecerá el frente frío 60 y empezará de nuevo el fuerte calor otra vez”.

De acuerdo con los reportes de las estaciones meteorológicas, según dijo Vázquez Montalvo, hubo buenas lluvias. Por ejemplo, en Muna cayó una precipitación de 90 litros por metro cuadrado; en Becanchén, Tekax, 79 litros por metro cuadrado; en Motul, 73; El Cuyo, 56; Mérida, 55 según el Observatorio de la Conagua; en Progreso, 42; en Ticul, 41.9; en la estación de la Uady Norte, 27.2, y en la estación del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Extremos de la Uady, en el nororiente de la ciudad, tuvo 38.5 litros por metro cuadrado.— Joaquín Chan Caamal

“Este tipo de lluvias beneficia a los campesinos, es como si hubieran regado todo el territorio yucateco”, comentó el meteorólogo. “El miércoles pasado el frente frío número 59 trajo severa tormenta en el oriente del estado y este número 60 regó de agua en casi todo el estado. Sólo no cayó lluvias Hunucmá, Sisal y Celestún y algunas poblaciones más de noroeste del estado. En el resto del territorio yucateco llovió parejito, hubo algunas lluvias intensas y torrenciales y el punto máximo se vio en Muna.

Hasta donde tiene conocimiento por los reportes, este “cordonazo” fallido no trajo una lluvia de granizo en ninguna parte del Estado”.

Estas lluvias son efectos de los frentes fríos que ya están por terminar porque para fines de mayo o principios de junio se inicia la temporada de lluvias y de huracanes.

