En Halachó piden la destitución de comisario ejidal

Opacidad en la información por parte del comisariado ejidal, inconsistencias en el padrón ejidal, falta de pago por las tierras entregadas, daños colaterales a infraestructura y saqueo arqueológicos descarrilan el proyecto del Tren Maya en Halachó.

Alrededor de 30 ejidatarios, hombres y mujeres, la mañana de ayer bloquearon el acceso a las obras del tren que se levanta a un kilómetro de la antigua estación de ferrocarriles, como medida de presión a las autoridades agrarias.

A éstas les solicitaron la destitución del comisario ejidal por presunta opacidad con que se ha desempeñado en los últimos dos años sobre todo lo que tiene que ver con el proyecto federal, pues no ha dado información clara del mismo ni ha celebrado asambleas.

Los ejidatarios cerraron el acceso

Con una cinta de “Prohibido el paso” y pancartas con diversas demandas, los ejidatarios cerraron el acceso a las obras poco antes de las nueve de la mañana, incluso entraron hasta el punto en el cual una cuadrilla de trabajadores hacía preparativos para realizar el colado de un nuevo segmento de un puente que ahí se levanta.

Respetuosamente solicitaron que cesaran de trabajar y se retiraran del sitio, toda vez que los ejidatarios son los legítimos dueños de las tierras y no han sido notificados de los términos de las negociaciones y el costo a pagar por los terrenos.

Un encargado explicó a los inconformes que ellos como trabajadores cumplen órdenes y aunque son respetuosos de la posición de los ejidatarios, ellos solo pueden parar si se los ordena el jefe de la obra, por lo que les pidió tiempo para contactar a esa persona y exponerle la situación, mientras tanto el personal continuó laborando.

Lee también: Por el Tren Maya crearán museos en Chichén Itzá y la Ruta Puuc

Inconformes con el trabajo del comisario ejidal

Fernando May Sosa, en nombre de los ejidatarios, explicó al Diario que existen muchas inconformidades en el ejido derivadas de la opacidad con que el comisario ejidal de Halachó, Fabián Yerves Huchim, ha manejado la venta de las tierras para el proyecto del Tren Maya, al grado que desconocen el precio real que se está pagando por hectárea y la forma en que se les pagará.

Asimismo, recordó que en casi dos años el comisario no ha convocado a asamblea argumentando que la pandemia no lo ha permitido.

Pero, a decir de los inconformes, tampoco se ha esmerado mucho en buscar otros canales de comunicación con los ejidatarios.

Los propios inconformes reconocieron que el padrón de ejidatarios de Halachó está desactualizado y tiene varias irregularidades. Con 1,825 integrantes, cerca de dos terceras partes ya fallecieron y hay por lo menos 70 nombres repetidos en el mismo, lo que arroja que en realidad los ejidatarios no son más de 700.

Para que una asamblea sea legal y los acuerdos tomados como válidos, debe contarse con un quórum de 50% más uno del actual padrón; es decir, por lo menos 913 de los enlistados, cifra que obviamente nunca se logra.

La última asamblea donde se intentó abordar la venta de tierras y los costos por hectárea fue el 14 de diciembre de 2019, ésta no pudo constituirse por falta de quórum, de modo que no se consideró válida.

Después de eso, se dijo que Yerves Huchim no ha vuelto a convocar a asamblea para tratar el tema.

Lo que sí se sabe, y se demostró con los documentos en mano a algunos inconformes, son dos cheques cuyo monto asciende a $4.000,000 destinados a cubrir el costo de las tierras que el ejido entregó a la obra.

No se revela el costo por hectárea, pero con base en que fueron 27.5 hectáreas, se deduce que por cada una se pagaron alrededor de $145,500.

Lee también: AMLO llega a Mérida para supervisar trabajos del Tren Maya

Distintos avalúos

Algo que causa malestar entre los ejidatarios, los cuales afirmaron que respaldan el proyecto federal, es la gran disparidad de lo que se pagó por las tierras de Halachó, en comparación con lo pagado a los campesinos de Becal, Campeche o de Maxcanú, comunidades vecinas donde el precio por hectárea fue mucho mejor.

Por ejemplo, en Becal el proyecto requirió 19 hectáreas por las cuales el gobierno federal pagó alrededor de $20.000,000, esto es $1.052,000 por hectárea.

En el caso de Maxcanú, por 27 hectáreas entregadas se pagaron $40.000,000, cada una se valuó en $1.481,481; es decir, 10 veces más que lo que se entregó a los ejidatarios de Halachó.

El argumento que se dio para esta variación fue que las tierras de Halachó son más calcáreas que las de sus vecinos.

“No se nos informa cuánto se pagó por cada hectárea entregada, de ese dinero no hemos visto más que unos $1,500 en el caso de los más afortunados, que se les ha hecho en dos pagos, uno por $500 y otro por $1,000” dijo May Sosa.

Poco antes de iniciar el cierre del acceso, una camioneta de la Policía Estatal se aproximó al sitio y sus elementos preguntaron el motivo de la concentración, a lo que el señor Ignacio Pat Tzuc, defensor de la tierra, explicó que protestaban por la situación que les afecta y que violenta sus derechos como legítimos dueños de la tierra donde se realizan las obras del Tren Maya.

“Queremos que la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario nos escuchen, nosotros los ejidatarios de Halachó, los legítimos dueños de estas tierras, protestamos por la opacidad con que se ha manejado el proceso de venta de las tierras”.

“Queremos la rendición de cuentas y la destitución del comisario ejidal por las diversas irregularidades que ha cometido al avalar asambleas que nunca han existido y por haber pactado la venta de las tierras sin el consentimiento de los integrantes del ejido”.

“Queremos una nueva valuación de las tierras porque nos sentimos estafados por la diferencia de las valuaciones de una tierra a otra respecto a Maxcanú y Becal. Queremos que se aclare por qué las obras se han salido del trazo original por casi un kilómetro, en tierras que no correspondían al conjunto que se requería originalmente”, denunció el señor.

“Tampoco se nos ha dicho quién pagará por los daños colaterales que los trabajos han ocasionado a la infraestructura de las tierras, pues se han dañado postes de electrificación, pozos, caminos y red hidráulica que requieren las tierras colindantes”, explicó.

Lee también: Se dispara en miles de millones el costo del Tren Maya

Saqueo arqueológico

A todo lo anterior hay que añadir, según se indicó, el saqueo perpetrado a los montículos prehispánicos de los alrededores, espacios que los habitantes tienen perfectamente ubicados y que nunca habían sido intervenidos.

De estos lugares, señaló Pat Tzuc, se han sustraído piezas arqueológicas, vasijas, esculturas, platos, vasos, utensilios y piezas de obsidiana, cuyo paradero se desconoce.

En un reporte de las cuatro de la tarde, el dirigente May Sosa comentó al Diario que se logró el cese de los trabajos en el puente que se está construyendo.

Los obreros accedieron a retirarse pacíficamente, pidieron la oportunidad de resguardar las herramientas y retirar la maquinaria y los vehículos. Afirmaron que volverán a laborar cuando se resuelva el conflicto.

No obstante, las obras aún continuaban sobre la brecha paralela al tendido férreo y que atraviesa una zona de vestigios mayas prehispánicos.

Se supo que llegó al sitio un representante de la Procuraduría Agraria, quien afirmó que no está facultado para convocar a una asamblea de revocación del comisario. Les aconsejó pedirle a la Procuraduría Agraria personal para organizarla.

Los inconformes insistieron en que es la propia procuraduría, ante los hechos expuestos, la que debe convocar esa asamblea, obligar al comisario ejidal a estar presente, rendir cuentas y retirarlo del cargo.

Elementos de la Guardia Nacional, SSP y Policía Municipal de Halachó custodiaron los alrededores.

Al ver esto, May Sosa dijo que él y sus compañeros no se sienten intimidados por la presencia policíaca, pues la protesta se ha llevado con respeto y en forma pacífica, no está cerrada la vialidad porque ese no es el objetivo, la idea es impedir que la obra continúe mientras no se resuelvan sus demandas.

Se indicó que montarán guardias para amanecer hoy jueves en víspera de un recorrido que haría en la zona el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llega a Yucatán para supervisar los avances del Tren Maya.— Emanuel Rincón Becerra

“Sería fabuloso que el Presidente se diera una vuelta por aquí y se enterara de las cosas que estamos padeciendo; en serio lo invitamos respetuosamente a que venga y sepa que el Tren Maya se está descarrilando por cómo se están dando las cosas aquí y cómo se están violando los derechos de los legítimos dueños de las tierras, en verdad lo esperamos por aquí”, comentó May Sosa.

Avalúo

Algo que molesta a los ejidatarios, los cuales dicen que respaldan el proyecto federal, es la gran disparidad de lo que el gobierno pagó por las tierras de Halachó respecto a zonas vecinas. En Becal el proyecto requirió 19 hectáreas por las cuales se pagaron $20.000,000 ($1.052,000 por hectárea). En Maxcanú, por 27 hectáreas se pagaron $40.000,000, cada una se valuó en $1.481,481; es decir, 10 veces más que lo que a los ejidatarios de Halachó.

Calidad de zona

El argumento que se dio para esta variación fue que las tierras de Halachó son más calcáreas.