Bloqueo por falla eléctrica

Protesta vecinal: la CFE solamente “hace remedios”

Vecinos de las colonias María Luisa y Salvador Alvarado Sur bloquearon ayer la avenida Circuito Colonias, de la calle 10 a la 14, para protestar por los constantes apagones en la zona.

En ese sitio se presentó un trabajador de la CFE y los residentes lo retuvieron, exigiendo que una cuadrilla acudiera al sector para arreglar el problema.

Los vecinos expresaron que llevaban más de 20 horas sin energía eléctrica en sus casas y comercios, situación que ya había causado pérdidas económicas a quienes tienen ahí sus puestos de comida y tiendas.

Por ejemplo, Daniel López informó que perdió unos 25 mil pesos en carnes frías que vende en su negocio. “¿Quién me lo pagará? No creo que los de la CFE vengan y me paguen toda esta pérdida. Eso sí, si no pagas el recibo puntual, al día siguiente están viniendo a tu casa a cortarte la luz”.

En ambas manifestaciones los vecinos provocaron caos vial en las respectivas colonias, pero indicaron que no se moverían hasta que la CFE les responda como se debe.

En otras zonas de Mérida, como en las colonias Pensiones y México Oriente, también se reportaron apagones prolongados, incluso vecinos del fraccionamiento Pacabtún colocaron piedras, ramas, palos, maderas y cuerdas para bloquear la avenida 50 entre 63 y 67.— Gabriel Chan Uicab