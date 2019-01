Boletos turísticos, al precio actual

La Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY) anuncia que las compañías dedicadas a la venta de paquetes de viaje podrán usar boletos para nacionales y extranjeros de los paradores turísticos de Chichen Itzá y Uxmal, y los de extranjeros para Dzibilchaltún y Ek Balam, adquiridos durante 2018 y enero de 2019, manteniendo el precio vigente hasta el 31 de diciembre pasado.

Lo anterior será siempre que se utilicen de febrero a abril del presente año, se indica en un comunicado.

El objetivo es impulsar la industria turística de la entidad, así como promocionar las bellezas naturales y monumentos arqueológicos de nuestro estado.

También se pondrán a la venta entradas con el antiguo precio hasta hoy jueves. Para mayor facilidad, se proporcionarán hojas de reserva con las cuales se podrán descargar los pases requeridos, sin variación en el importe, en los meses de febrero a abril de 2019.

Esto aplica en los boletos adquiridos mediante transferencia electrónica de fondos o depósito con fecha límite al 31 de enero de 2019. El beneficiario es la Secretaría de Administración y Finanzas, la cuenta es la número 0661758210 de Banorte y la clabe es 072910006617582101.

Se debe dar aviso a la AAFY a más tardar a las 16 horas, mediante un correo electrónico con copia del Comprobante Electrónico de Pagos (CEP) del Banco de México, dirigido a Erika Alejandra Vázquez Río y a Abigail Martínez Piña, a las direcciones erika.vazquez@yucatan.gob.mx y abigail.martinez@yucatan.gob.mx.

El mensaje tiene que incluir nombre y razón social de la empresa, Registro Federal de Contribuyentes, dirección completa como esté dada de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cantidad de entradas por parador turístico y por tipo, ya sea nacional o extranjero.

De la misma manera, hay que señalar la forma de pago y especificar si éste se hizo mediante transferencia o, en caso de ser depósito, indicar si se realizó con cheque o en efectivo, ya que no se podrá cambiar una vez generado el recibo.

“No se podrá emitir recibo oficial por las transferencias posteriores o depósitos mediante cheque que no se reflejen en la cuenta bancaria indicada o que no hayan sido notificadas en el límite de horario establecido, por lo que no podrán gozar de estos beneficios, quedando registradas en el día en el que el abono sea efectivamente realizado y con los precios vigentes al momento de su registro”.

A partir de mañana entrarán en vigor los nuevos precios aplicables a los paradores turísticos, de conformidad con el decreto 26/2018 publicado en el Diario Oficial del gobierno del Estado de Yucatán el 31 de diciembre de 2018.