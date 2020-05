Bonificará el 50% de un impuesto

Dan luz verde en el Cabildo a una nueva medida

El alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, reveló que en este primer trimestre de 2020 las participaciones federales se redujeron en $30 millones, sin tener la crisis del coronavirus Covid-19, y calcula que al final del año el Ayuntamiento dejará de recibir otros $150 millones por este concepto por parte de la Federación.

Durante la sesión ordinaria del Cabildo de Mérida, que fue de nuevo virtual, los regidores rindieron sus informes de actividades, aprobaron la firma de 34 convenios para apoyar a la comunidad artística por medio de los fondos municipales exprofeso para la cultura y las artes, aprobaron la convocatoria para la realización de 12 licitaciones públicas para la Dirección de Obras Públicas y aprobaron la creación del Programa de Estímulos del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) donde los contribuyentes gozarán de una bonificación del 50% durante mayo de este año.

Destacó que la administración municipal continuará diseñando este tipo de medidas, programas y apoyos con el firme objetivo de buscar siempre ayudar a los grupos más vulnerables del municipio apoyando al sector comercial en todo momento, para aplicarlos en diferentes rubros para reactivar la economía en el municipio y el estado.

Fue una sesión sin los acostumbrados debates partidistas y descalificaciones, sino más bien los regidores pidieron la aclaración de algunas dudas sobre el trabajo del Ayuntamiento en esta fase de la pandemia del coronavirus, principalmente en lo referente a la entrega de despensas y la participación del alcalde en la preparación para la reactivación económica del Estado.— Joaquín Chan Caamal

Como es su costumbre en las sesiones, el alcalde Barrera Concha agradeció a sus compañeros regidores los comentarios, sugerencias y propuestas y afirmó que todas las apunta para tenerlas en cuenta. En ese sentido le respondió a la regidora Ana Gabriela Aguilar Ruiz, del PRI, sobre la línea alimentaria que lleva el Ayuntamiento en esta contingencia y explicó que la creación del portal de apoyos emergentes fue para no saturar a los ciudadanos de tanta información y por medio de sus distintos programas y plataformas que tienen teléfonos y direcciones domiciliarias pueden canalizar apoyos alimentarios a los habitantes necesitados. Valoró el apoyo que recibe el programa municipal agrícola Círculo 47 por medio de algunos chef y de un enfermero que ofreció en forma gratuita y desinteresada sus servicios para ayudar a los meridanos en esta fase del coronavirus.

Barrera Concha también explicó que el gobernador Mauricio Vila Dosal lo invitó a integrar un comité plural e incluyente de recuperación económica del Estado y junto con otros integrantes del sector empresarial y legisladores socializan y forman equipo para que esta recuperación económica sea de la mejor forma.

“Nosotros (el Ayuntamiento) solo estamos invitados para opinar y dar sugerencia para la conformación de un plan muy plural e incluyente para la reactivación económica del estado”, dijo. “En este comité están los senadores Jorge Carlos Ramírez, Raúl Paz, la diputada federal Dulce María Sauri, los diputados locales Felipe Cervera y Rosa Adriana Díaz, los líderes empresariales Michel Salum (Canaco), Fernando Ponce (Canacintra) y el de CMIC, Pedro Oxté por parte de los trabajadores y algunos alcaldes como el de Tekax, Yaxcabá. Es un equipo que hará un primer ejercicio de análisis y de socialización de las ideas que aporten para que haya una reactivación, más allá de los empréstitos. Hay muchas estrategias con lineamientos para la reactivación económica del estado. Es lo que se ha venido conformando mediante las videoconferencias y ha sido exitoso, ha enriquecido la postura de los actores políticios y empresariales para tener un punto de acuerdo para que partamos todos y sumemos esfuerzos”.

El presidente municipal reconoció que la contingencia del coronavirus será muy grave en los próximos meses y los expertos y economistas, independientemente de sus ideologías, están conscientes que habrá una crisis económica porque el crecimiento del país será de menos 4 a 6% y el presupuesto de este año estaba basado en un crecimiento económico de 2.5% para el país, calcularon una producción de 1.9 millones de barriles de petróleo diario a un precio arriba de los 45 dólares y ninguno de estos factores económicos se está cumpliendo.

El alcalde también habló sobre la distribución de despensas en el municipio de Mérida y aseguró que entregan esta ayuda alimentaria a la gente más necesitada de las comisarías, incluso, en fraccionamientos y privadas los propios habitantes rechazan el apoyo y piden que lo entreguen a las personas que lo necesitan.

“El tema de las despensas tiene una logística muy amplia, tratamos de que sea lo más transparente, no hay mayor justicia y transparencia que hacer la entrega en todos los domicilios, no se puede fijar un criterio en que casa la necesitan y en cual no”, señaló. “Hay fraccionamientos y desarrollo inmobiliarios en las mismas comisarías donde no lo requieren y ellos mismos piden que se lo lleven a otros que sí lo necesitan. Por esta contingencia alimentaria no podemos darnos el lujo de tener un criterio de selección, no se puede hacer una distinción para ver si hay diferentes estratos sociales, lo que sí se hace es buscar los polígonos de alta marginación y se reparte la despensa. En las comisarías se entregaron en todas las casas, fue más sencillo, pero en las colonias y fraccionamientos de la ciudad será un poco más difícil, pero pueden estar seguros que les entregaremos la información de todos los predios donde se entregan. Cuando tengamos la información lo compartiremos, no hay obstáculos, lo tendrán en tiempo y forma, si quieren participar lo pueden hacer, pueden tener la información previa, se lo podemos compartir. No es sencillo, hay que entender que Sedesol estatal atiende a los 106 municipios y entregará más de un millón de despensas.

Nosotros solo somos coadyuvantes, pero todo es perfectible y cada vez vamos a tener mejores herramientas para que puedan participar ustedes”.

Antes de la clausura de la sesión virtual, el alcalde mandó felicitaciones a los niños y niñas por el Día del Niño. Reconoció que este año es atípico,

muy distinto a años anteriores, marcará a esta generación y recuerdan con mucha nostalgia todos los festejos que organizan para celebrar a los niños y niñas, pero pronto volverán a apapacharse y celebrar como lo sabe hacer el Ayuntamiento.

De un vistazo

Reducción

“En este primer semestre hemos dejado de recibir 30 millones de pesos por participaciones federales, eso sin la contingencia, y calculamos que el resto del año habrá una reducción de 150 millones de participaciones”, reveló Renán Barrera. “Es importante analizar, me han invitado a videoconferencias con expertos que nos dicen qué va a pasar”.