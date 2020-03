“Boom” en Yucatán de energías renovables

El estado ofrece privilegiadas condiciones para el aprovechamiento de las energías limpias.— Asesoría alemana sobre los paneles solares

Debido a sus privilegiados recursos naturales, como un sol “poderoso” y mucho viento, Yucatán está experimentando ahora un “boom” en la instalación de equipos para la generación de energías renovables.

Basta observar el creciente número de paneles solares que están apareciendo en el paisaje urbano de Mérida o los grandes equipos eólicos ya instalados en Progreso, Tizimín, Peto y Dzilam Bravo para constatar que la opción por las energías limpias ya es una realidad en esta parte de la República mexicana.

Otra muestra de ese auge es el número de empresas que están ofreciendo ese tipo de servicios y la demanda de cursos sobre la instalación y mantenimiento de equipos.

Las solicitudes de cursos que provienen de estudiantes o dueños de empresas han llegado al Instituto de Capacitación para el Trabajo del gobierno del Estado (ICATEY).

En la búsqueda de medios para atender la demanda, ese Instituto, que está bajo la dirección de Manuela Cocom Bolio, detectó por medio de los Centros de Capacitación en otros estados que en Oaxaca estaba trabajando un grupo de alemanes de la fundación Senior Experten Services (SES), un organismo de la iniciativa privada germana para la cooperación internacional integrado por jubilados y pensionados que aportan sus conocimientos y experiencias acumulados durante sus años en activo.

El primer contacto del ICATEY con el SES fue en noviembre del año pasado y al mes siguiente vino a Yucatán el doctor Volker Lehr, quien es el encargado de coordinar los trabajos o misiones de la fundación alemana en México. Fue así como se concretó la primera experiencia del SES en Yucatán enfocada a la capacitación para la instalación y el mantenimiento de estructuras para paneles solares.

Esta primera misión alemana, con una duración de tres semanas, está a cargo del ingeniero Lutz Donath, quien está impartiendo los cursos en el Tecnológico de Progreso.

El trabajo del SES en Yucatán también ha generado el interés de la Unión Social de Empresarios Mexicanos (USEM), que en el estado preside la señora Lourdes Gómory Martínez de Menéndez, quien informa que el próximo miércoles 11 el doctor Volker estará en Mérida para una presentación de sus programas de trabajo ante integrantes de esa organización empresarial, a las 6:30 de la tarde.

Es una ventaja, un privilegio, una bondad el hecho de que el SES esté trabajando en Yucatán, dice la licenciada Cocom Bolio, en visita que hizo el miércoles 26 de febrero al Centro Megamedia Campestre, donde estuvo acompañada del ingeniero Donath y otros funcionarios del ICATEY, entre ellos el director técnico Académico, licenciado Miguel Angel Negrón Padrón.

Sobre el sistema de trabajo del SES, la directora Cocom explica que los instructores alemanes, que son de alta especialización, no cobran por compartir sus conocimientos e inclusive la fundación germana paga los boletos de avión para los viajes intercontinentales . Obviamente, añade, para el ICATEY hay un pequeño costo, pero el beneficio es mucho mayor, no se compara.

Ellos vienen a aportar sus conocimientos en los rubros en que son especialistas, insiste la funcionaria. Así como el ingeniero Lutz se enfoca en los paneles solares, tenemos ya programada una nueva misión que se debe iniciar en abril, sobre mantenimiento y reparación de motores fuera de borda, en atención a la demanda de este tipo de servicios en la costa yucateca.

Tratamos de aprovechar las competencias que ellos tienen en varios rubros, señala. Además de los cursos que estamos integrando, ellos tienen experiencia y conocimientos en materia agronómica o de inocuidad, entre otros rubros.

Afortunadamente, dice, en el ICATEY no tenemos un límite, excepto en temas de salud o arte, que no son de nuestra competencia. Si no tenemos algún curso que nos soliciten, lo podemos diseñar o convocar a nuestra instancia federal para ver si en algún estado lo tienen y lo podemos replicar.

Sobre su experiencia en Yucatán, el ingeniero Lutz comenta en inglés, con el apoyo de un traductor, que en general es su primer contacto con México y que le gusta mucho Mérida. Con una sonrisa, se declara ya aficionado a los tacos y anticipa que le agradría regresar en noviembre para presenciar las actividades con motivo de los días dedicados a los difuntos.

También se le pregunta qué es lo que motiva a un jubilado alemán como él a emprender un largo viaje solo para compartir de manera voluntaria sus conocimientos, sin pago alguno de por medio. Mi motivación es sobre todo que me gusta lo que hago, responde. Al retirarme lo podía dejar de hacer, pero me gusta tanto que lo sigo haciendo. El por el gusto de poder ayudar, precisa.

En cuanto a los costos y ventajas de la instalación de paneles solares, el licenciado Negrón Padrón explica que la inversión pudiera parecer un poco alta para una casa, pues oscila entre 50,000 y 80,000 pesos, pero los beneficios a mediano y largo plazos son mayores y con un impacto favorable en la economía de las familias.

Estamos hablando de una casa con dos habitaciones, aires acondicionados, ventiladores, refrigerador, iluminación, etc. Es decir, con facturaciones entre 1,500 y 2,000 pesos al bimestre, precisa. El retorno de la inversión es progresivo; sin paneles, los pagos de los recibos de la CFE siempre van a tener una tendencia hacia arriba, pero con esos equipos se garantiza que sea plana, lineal.

Los paneles tienen un tiempo de vida de 25 años, pero se calcula que la recuperación de la inversión es en unos cinco años, comenta el licenciado Negrón. Además, actualmente hay una gran apertura en el mercado de las celdas fotovoltaicas y con el creciente número de empresas que están ofreciendo ese tipo de servicio, los precios de los equipos han estado disminuyendo mucho. Pasará como en el caso de los celulares, anticipa. Al principio eran costosos, pero con el aumento de la competencia en el mercado, los precios fueron a la baja.— Víctor M. Dzul Zum

